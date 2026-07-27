Місячний календар на серпень 2026: у які три дні не можна нічого планувати

Календар на серпень 2026, дівчина з Місяцем. Колаж: Новини.LIVE

Міра Оріоні Редактор

В останній місяць літа відбудуться одразу кілька важливих астрологічних подій: молодик і сонячне затемнення у Леві, а також повня і місячне затемнення у Рибах. Місячний календар на серпень 2026 року допоможе обрати найкращі дні для важливих рішень, роботи, фінансових справ, подорожей та особистого життя.

Новини.LIVE розповідає, коли варто планувати важливі справи, а в які дні краще уникати поспішних рішень у серпні 2026.

Фази Місяця у серпні 2026: коли буде повня та молодик

Місяць, що спадає — з 1 по 11 серпня;

— з 1 по 11 серпня; Молодик у знаку Лева —12 серпня о 20:37 за київським часом;

—12 серпня о 20:37 за київським часом; Місяць, що зростає — з 13 по 27 серпня;

— з 13 по 27 серпня; Повня у знаку Риби — 28 серпня о 07:19 за київським часом;

— 28 серпня о 07:19 за київським часом; Місяць, що спадає — з 39 по 31 серпня;

— з 39 по 31 серпня; Сонячне затемнення у знаку Лева — 12 серпня о 20:10 за київським часом;

— 12 серпня о 20:10 за київським часом; Місячне затемнення у знаку Риби — 28 серпня о 04:14 за київським часом.

Які дні сприятливі у серпні 2026 за місячним календарем

Найсприятливішими днями для різних справ та нових починань у серпні 2026 року будуть: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 серпня.

Які дні будуть несприятливі у серпні 2026

До несприятливих дат астрологи відносять: 13, 27, 28 серпня. У ці дні радять уникати ризикованих рішень, великих фінансових вкладень, конфліктів і поспішних змін.

Сприятливі дні для різних справ у серпні 2026

Для нових починань: 15, 16, 17.

Для завершення старих справ і очищення простору: 30, 31.

Для роботи, кар'єри та навчання: 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24.

Для фінансових справ: 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.

Для подорожей: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.

Для творчості та спорту: 21, 22, 23, 24.

Для романтичних зустрічей і щирих розмов: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.

Для заручин і весілля: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.

Для походу до лікаря: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31.

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