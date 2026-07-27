Місячний календар на серпень 2026: у які три дні не можна нічого планувати
В останній місяць літа відбудуться одразу кілька важливих астрологічних подій: молодик і сонячне затемнення у Леві, а також повня і місячне затемнення у Рибах. Місячний календар на серпень 2026 року допоможе обрати найкращі дні для важливих рішень, роботи, фінансових справ, подорожей та особистого життя.
Новини.LIVE розповідає, коли варто планувати важливі справи, а в які дні краще уникати поспішних рішень у серпні 2026.
Фази Місяця у серпні 2026: коли буде повня та молодик
- Місяць, що спадає — з 1 по 11 серпня;
- Молодик у знаку Лева —12 серпня о 20:37 за київським часом;
- Місяць, що зростає — з 13 по 27 серпня;
- Повня у знаку Риби — 28 серпня о 07:19 за київським часом;
- Місяць, що спадає — з 39 по 31 серпня;
- Сонячне затемнення у знаку Лева — 12 серпня о 20:10 за київським часом;
- Місячне затемнення у знаку Риби — 28 серпня о 04:14 за київським часом.
Які дні сприятливі у серпні 2026 за місячним календарем
Найсприятливішими днями для різних справ та нових починань у серпні 2026 року будуть: 10, 11, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25 серпня.
Які дні будуть несприятливі у серпні 2026
До несприятливих дат астрологи відносять: 13, 27, 28 серпня. У ці дні радять уникати ризикованих рішень, великих фінансових вкладень, конфліктів і поспішних змін.
Сприятливі дні для різних справ у серпні 2026
Для нових починань: 15, 16, 17.
Для завершення старих справ і очищення простору: 30, 31.
Для роботи, кар'єри та навчання: 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24.
Для фінансових справ: 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.
Для подорожей: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25.
Для творчості та спорту: 21, 22, 23, 24.
Для романтичних зустрічей і щирих розмов: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.
Для заручин і весілля: 16, 17, 18, 22, 23, 24, 31.
Для походу до лікаря: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 30, 31.
Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку знайдуть велике кохання у серпні 2026.
Також дізнавайтесь, хто зі знаків Зодіаку матиме великий фінансовий успіх в останній місяць літа.
Читайте Новини.live!