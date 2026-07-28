Місячний календар на 28 липня 2026: що зробити перед повнею, щоб притягнути удачу

Місячний календар, силует дівчини на фоні Місяця. Колаж: Новини.LIVE

Місяць, який продовжує рости у Козерозі, вже майже досяг свого піку. Вівторок, 28 липня, є днем перед повнею, що несе надзвичайно потужну енергію. Місячний календар підкаже, куди направити цю енергію, щоб вона принесла вам удачу.

Новини.LIVE розповідає, яка фаза Місяця буде 28 липня, що радить місячний календар, як залучити удачу та яких помилок уникати.

Фаза Місяця сьогодні, 28 липня 2026

У вівторок, 28 липня, Місяць продовжить зростати у Козерозі. День проходитиме під впливом 14-ї та 15-ї місячних діб — періоду, коли енергія місячного циклу досягає свого піка.

Як день перед повнею вплине на настрій і події

Напередодні повного Місяця багато людей можуть відчути приплив сил, бажання діяти, а також підвищену емоційність. Радість відчуватиметься сильніше, але так само гостро можуть проявлятися хвилювання, нетерпіння або образи. Тому важливо зберігати внутрішню рівновагу та не дозволяти миттєвим емоціям визначати важливі рішення. Водночас енергетика 14-ї та 15-ї місячних діб допомагає побачити результати власних зусиль. Якщо ви довго працювали над певною справою, то вже зараз можуть з'явитися перші помітні плоди.

Дві речі, які принесуть удачу сьогодні

Місячний календар вказує, що саме напередодні повні особливо важливо правильно спрямувати свою енергію. Ці дві прості дії допоможуть налаштуватися на успіх:

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Завершіть хоча б одну важливу справу. Навіть якщо це невелике завдання, його завершення символічно звільнить місце для нових можливостей. Запишіть свій головний намір на найближчий місяць. Місяць досягає максимуму сили, тому чітко сформульована мета допоможе краще зрозуміти власний напрямок.

Також цього дня особливо сприятливо:

проводити важливі переговори та ділові зустрічі;

навчатися;

наводити лад у документах, робочому просторі чи вдома;

займатися фізичною активністю;

приділяти час духовним практикам та самоаналізу.

Чого краще уникати 28 липня

Через сильну енергетику дня важливо не витрачати сили на те, що не принесе користі. Місячний календар радить уникати дій, які можуть порушити внутрішню рівновагу.

Сьогодні краще не:

приймати рішення під впливом сильних емоцій;

починати суперечки;

з'ясовувати стосунки;

розпорошувати увагу на десятки дрібних справ;

поспішати з висновками;

ігнорувати сигнали втоми;

перевантажувати себе.

Символ дня

До початку 15-ї місячної доби символом залишається Труба, яка уособлює рішучість та внутрішню силу. Після символом стає Шакал. Він нагадує, що напередодні повні можуть посилюватися спокуси, емоції та внутрішні сумніви. Цей символ закликає не піддаватися миттєвим бажанням.

Ритуал дня

Оскільки це останній день перед повним Місяцем, присвятіть кілька хвилин підбиттю підсумків. Візьміть аркуш паперу й запишіть:

три досягнення, якими ви пишаєтеся за останній місяць;

одну справу, яку хочете остаточно завершити;

одну мрію або ціль, якій готові приділити найбільше уваги після повні.

Головна порада дня

Не поспішайте починати нове, адже день перед повнею краще підходить для завершення, переосмислення та підготовки до наступного кроку.

Афірмація дня

"Я з вдячністю завершую важливий етап свого життя. Мої сили, думки й наміри ведуть мене до нових можливостей і гармонії".

Колір дня

Сріблястий. Він символізує мудрість, ясність думок, інтуїцію та внутрішній баланс. Вважається, що саме цей колір допомагає краще відчути енергію повного Місяця.

Яким знакам Зодіаку найбільше пощастить 28 липня

Козеріг

Ваші терпіння та дисципліна почнуть приносити відчутні результати. День сприятливий для кар'єрних рішень, фінансового планування та завершення важливих робочих завдань.

Діва

Уважність до деталей допоможе вам помітити можливість, яку інші можуть пропустити. Це гарний день для навчання, аналізу, професійного розвитку та наведення ладу у справах.

Риби

Напередодні повні особливо посилиться ваша інтуїція. Ви зможете краще зрозуміти власні бажання, знайти відповіді на важливі запитання та відчути, у якому напрямку варто рухатися далі.

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