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Коли свята і вихідні в серпні 2026: календар важливих дат в Україні

22 липня 2026 06:02
Святкування Дня Незалежності в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Ілона Мазур
Редактор

Серпень в Україні — найважливіший період року. Адже ми зустрічаємо одну з головних дат, яка нагадує нам, що ми є вільним народом та сильною нацією — День Незалежності. Цей місяць також має й інші важливі дати, зокрема День молоді, День прапора та День авіації.

Новини.LIVE ділиться повним календарем свят, пам'ятних дат та вихідних на серпень 2026 року.

Коли вихідні та робочі дні у серпні 2026

Україна продовжує виборювати мир, триває воєнний стан. Тож, "святкових" вихідних не буде. Відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні дні скасовано. Це стосується державних установ та підприємств. Водночас приватні компанії мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам більше відпочинку через великі державні свята.

У серпні буде 31 день:

  • робочі — 21;
  • вихідні (субота та неділя) — 10.

Вихідними в останній літній місяць стануть такі дати:

  • 1 та 2 серпня; 
  • 8 та 9 серпня;  
  • 15 та 16 серпня;
  • 22 та 23 серпня;
  • 29 та 30 серпня.

 

Жінка робить записи у щоденник. Фото: istockphoto.com

Головні дати серпня 2026 в Україні

Цього місяця українці зустрічатимуть ряд важливих подій:

  • 2 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • 8 серпня — День військ зв'язку Збройних сил України;
  • 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України;
  • 23 серпня — День державного прапора України;
  • 24 серпня — День Незалежності України;
  • 29 серпня — День пам'яті захисників України та День авіації України.

Календар свят на серпень 2026

Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на серпень 2026 року:

  • 1 серпня — День подруги, День інкасатора, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день блюзової музики;
  • 2 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України, День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, День народження поштової скриньки, День сестер;
  • 3 серпня — Всесвітній день кавуна;
  • 4 серпня — День спелеолога, День народження шампанського;
  • 5 серпня — Всесвітній день устриць, Міжнародний день світлофора;
  • 6 серпня — День міста Коломия, Міжнародний день "Лікарі світу за мир";
  • 7 серпня — Міжнародний день пива;
  • 8 серпня — День військ зв'язку Збройних сил України; День альпініста; Міжнародний день офтальмології; Всесвітній день кішок;
  • 9 серпня — День будівельника, Всесвітній день книголюбів, День працівників ветеринарної медицини;
  • 10 серпня — Міжнародний день влогінга;
  • 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України, Всесвітній день каліграфії;
  • 13 серпня — Всесвітній день шульги;
  • 15 серпня — День міста Тернопіль, День археолога, Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин;
  • 16 серпня — Всесвітній день повітряного змія;
  • 17 серпня — Міжнародний день чорного кота;
  • 18 серпня — Всесвітній день дослідження раку молочної залози, Міжнародний день Піно Нуар;
  • 19 серпня — День пасічника України, Всесвітній день фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги;
  • 20 серпня — Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день ліні;
  • 21 серпня — Міжнародний день пам'яті жертв тероризму;
  • 22 серпня — Всесвітній день фольклору, Всесвітній день рослинного молока;
  • 23 серпня — День державного прапора України, Європейський день жертв сталінізму і нацизму; Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації;
  • 24 серпня — День Незалежності України;
  • 26 серпня — Міжнародний день актора, Міжнародний день собак;
  • 27 серпня — День сала;
  • 28 серпня — День пам'яті Івана Франка, Всесвітній день нарциса;
  • 29 серпня — День пам'яті захисників України, День далекобійника; 
  • 30 серпня — День авіації України;  Міжнародний день каберне, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень;
  • 31 серпня — День народження місто Рівне, День шахтаря.

​Також ділимося православним церковним календарем свят на серпень 2026 року. Він підкаже, коли ми зустрінемо Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси, скільки триватиме Успенській піст та коли буде Успіння Пресвятої Богородиці.