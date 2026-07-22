Коли свята і вихідні в серпні 2026: календар важливих дат в Україні
Серпень в Україні — найважливіший період року. Адже ми зустрічаємо одну з головних дат, яка нагадує нам, що ми є вільним народом та сильною нацією — День Незалежності. Цей місяць також має й інші важливі дати, зокрема День молоді, День прапора та День авіації.
Новини.LIVE ділиться повним календарем свят, пам'ятних дат та вихідних на серпень 2026 року.
Коли вихідні та робочі дні у серпні 2026
Україна продовжує виборювати мир, триває воєнний стан. Тож, "святкових" вихідних не буде. Відповідно до ЗУ "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", додаткові вихідні дні скасовано. Це стосується державних установ та підприємств. Водночас приватні компанії мають право самостійно вирішувати, чи надавати своїм працівникам більше відпочинку через великі державні свята.
У серпні буде 31 день:
- робочі — 21;
- вихідні (субота та неділя) — 10.
Вихідними в останній літній місяць стануть такі дати:
- 1 та 2 серпня;
- 8 та 9 серпня;
- 15 та 16 серпня;
- 22 та 23 серпня;
- 29 та 30 серпня.
Головні дати серпня 2026 в Україні
Цього місяця українці зустрічатимуть ряд важливих подій:
- 2 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України;
- 8 серпня — День військ зв'язку Збройних сил України;
- 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України;
- 23 серпня — День державного прапора України;
- 24 серпня — День Незалежності України;
- 29 серпня — День пам'яті захисників України та День авіації України.
Календар свят на серпень 2026
Ознайомтеся з повним списком державних, професійних і міжнародних свят на серпень 2026 року:
- 1 серпня — День подруги, День інкасатора, Всесвітній день боротьби з раком легенів, Міжнародний день блюзової музики;
- 2 серпня — День Повітряних Сил Збройних Сил України, День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, День народження поштової скриньки, День сестер;
- 3 серпня — Всесвітній день кавуна;
- 4 серпня — День спелеолога, День народження шампанського;
- 5 серпня — Всесвітній день устриць, Міжнародний день світлофора;
- 6 серпня — День міста Коломия, Міжнародний день "Лікарі світу за мир";
- 7 серпня — Міжнародний день пива;
- 8 серпня — День військ зв'язку Збройних сил України; День альпініста; Міжнародний день офтальмології; Всесвітній день кішок;
- 9 серпня — День будівельника, Всесвітній день книголюбів, День працівників ветеринарної медицини;
- 10 серпня — Міжнародний день влогінга;
- 12 серпня — Міжнародний день молоді та День молоді України, Всесвітній день каліграфії;
- 13 серпня — Всесвітній день шульги;
- 15 серпня — День міста Тернопіль, День археолога, Всесвітній день медоносних бджіл, Всесвітній день безпритульних тварин;
- 16 серпня — Всесвітній день повітряного змія;
- 17 серпня — Міжнародний день чорного кота;
- 18 серпня — Всесвітній день дослідження раку молочної залози, Міжнародний день Піно Нуар;
- 19 серпня — День пасічника України, Всесвітній день фотографії, Всесвітній день гуманітарної допомоги;
- 20 серпня — Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день ліні;
- 21 серпня — Міжнародний день пам'яті жертв тероризму;
- 22 серпня — Всесвітній день фольклору, Всесвітній день рослинного молока;
- 23 серпня — День державного прапора України, Європейський день жертв сталінізму і нацизму; Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації;
- 24 серпня — День Незалежності України;
- 26 серпня — Міжнародний день актора, Міжнародний день собак;
- 27 серпня — День сала;
- 28 серпня — День пам'яті Івана Франка, Всесвітній день нарциса;
- 29 серпня — День пам'яті захисників України, День далекобійника;
- 30 серпня — День авіації України; Міжнародний день каберне, Міжнародний день жертв насильницьких зникнень;
- 31 серпня — День народження місто Рівне, День шахтаря.
Також ділимося православним церковним календарем свят на серпень 2026 року. Він підкаже, коли ми зустрінемо Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси, скільки триватиме Успенській піст та коли буде Успіння Пресвятої Богородиці.
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