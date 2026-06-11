Китайський гороскоп на 12 червня 2026: що чекає на кожен знак Зодіаку

Китайське зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Східний гороскоп на п'ятницю, 12 червня, говорить про енергію, яка спонукатиме завершити справи та позбутися зайвого. Деякі знаки Зодіаку отримають хороші новини. Є й ті, кому день принесе старі питання або незавершені розмови.

Новини.LIVE розповідає, що чекає на кожен знак Зодіаку у цю п'ятницю, 12 червня.

Щур

Не варто намагатися контролювати все навколо. Що більше ви будете тиснути на ситуацію, то повільніше вона рухатиметься. Вечір принесе відчуття полегшення.

Бик

П'ятниця допоможе вам побачити результати своєї праці. Можливо, вони будуть не такими масштабними, як хотілося б, але ви зрозумієте, що рухаєтеся у правильному напрямку.

Тигр

На вас чекає день несподіваних новин. Інформація, яку ви отримаєте, може змінити ваші плани на найближчі тижні. Не поспішайте реагувати одразу, дайте собі час усе обдумати.

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Кролик

День сприятливий для усамітнення, творчості та відпочинку. 12 червня важливо берегти енергію. Уникайте людей, які постійно скаржаться або намагаються втягнути вас у чужі проблеми.

Дракон

Ви можете отримати шанс виправити стару помилку або повернутися до справи, яку колись не завершили. Всесвіт дає другий шанс, тож скористайтеся ним мудро.

Змія

Для вас день буде пов'язаний із репутацією. Хтось уважно спостерігає за вашими діями та робить висновки. Намагайтеся бути послідовними у словах і вчинках.

Кінь

Енергія червня продовжує випробовувати вас на витривалість. 12 червня особливо важливо не поспішати й не приймати рішень під впливом настрою. Спокій стане вашим головним козирем.

Коза

На вас може чекати приємний збіг обставин або зустріч, яка надихне на нові цілі. Не сидіть удома, якщо матимете можливість вирушити кудись або поспілкуватися з новими людьми.

Мавпа

Ваші дипломатичні здібності допоможуть уникнути конфлікту. День покаже, що іноді м'якість і хитрість приносять більше користі, ніж наполегливість і прямолінійність.

Півень

Настав час поставити крапку в питанні, яке давно висить у повітрі. Чим довше ви відкладаєте рішення, тим більше енергії втрачаєте. П'ятниця ідеально підходить для остаточного вибору.

Собака

День буде спокійним, але продуктивним. Вам вдасться завершити кілька справ, які давно потребували уваги. Вечір сприятливий для сімейного відпочинку та приємних розмов.

Свиня

Цього дня можуть повернутися спогади або люди з минулого. Не поспішайте відновлювати старі зв'язки лише через ностальгію. Подумайте, чому ця історія завершилася раніше і чи справді варто відкривати її знову.

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