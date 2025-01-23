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Який знак Зодіаку порине у романтику 23 січня

23 січня 2025 07:23
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Якому знаку Зодіаку 23 січня принесе романтику — астрологи дали точний прогноз
Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Астрологи вже зазирнули у зоряну карту і побачили, що цей четвер, 23 січня, стане особливим для одного зі знаків Зодіаку. Романтика візьме у полон їх серце та розум. Всесвіт готує незвичайні зустрічі, ніжні зізнання та моменти, які залишаться у пам’яті назавжди.

Хто ж цей щасливчик, який сьогодні порине у море романтики — дізнавайтеся у нашому точному астрологічному прогнозі. 

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Щасливчик дня — Стрілець

Астрологи впевнені, що саме Стрільцю сьогодні, 23 січня, варто очікувати день наповнений легкістю, ніжністю, пристрастю та готовністю до любовних пригод.

 

Який знак Зодіаку порине у романтику 23 січня — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Для Стрільців у стосунках

Якщо ви вже у стосунках, то цей день зміцнить ваш зв'язок із партнером, подарувавши теплі та ніжні моменти. Можливо, кохана людина зробить щось надзвичайне, що змусить вас посміхатися весь день. Сьогодні можна планувати романтичні вечері при свічках, спільні прогулянки, які подарують незабутні емоції.

Для самотніх Стрільців  

Якщо ви ще шукаєте свою половинку, будьте готові до того, що доля підготувала для вас особливу зустріч. Зірки обіцяють вам миті, що хвилюють та захоплюють, несподівані знайомства, які можуть стати початком великої історії. 

Саме сьогодні ви випромінюєте особливу енергію, яка притягує людей. Зверніть увагу на тих, хто поруч, адже серед них може бути той, хто вже давно мріє про вашу увагу.

Раніше ми розповідали, яким знакам Зодіаку до кінця січня зроблять цікаву пропозицію

Нагадаємо, також ми писали, яки знакам Зодіаку доведеться постати перед складним вибором до кінця першого місяця 2025 року.

гороскоп прогнози Астрологія романтика знаки Зодіаку 23 січня

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08:10 Зеленський повідомив, коли можливі переговори з Росією

08:09 Росія атакувала житловий квартал в Запоріжжі — фото наслідків

08:02 На Кіровоградщині судили волонтера за ухилення від мобілізації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Допомога NRC у 10,8 тис. грн — як перевірити код заявки

07:54 В ISW пояснили, як Росія приховує проблеми в економіці

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