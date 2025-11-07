Гороскоп на сьогодні, 7 листопада 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

П'ятниця, 7 листопада, обіцяє бути доволі суперечливою. Спадний Місяць у знаку Близнюків принесе активність і бажання спілкування, але разом із цим — розсіяність і легку втому. 18-та місячна — "дзеркало" нашого життя, коли світ відображає все, що ми самі випромінюємо. Астрологи радять цього дня не піддаватися чужим впливам і не робити імпульсивних кроків. Якщо вас хвалять і підтримують — ви на правильному шляху. А якщо день випробовує — саме час зупинитися й переосмислити свої дії.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цю п'ятницю, 7 листопада.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день може принести дрібні непорозуміння у спілкуванні або справах. Астрологи радять не поспішати й перевіряти інформацію двічі — так ви уникнете прикрих помилок.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Ви відчуєте потребу в спокої та стабільності, але навколишні події вимагатимуть реакції. Не дозволяйте чужим емоціям впливати на ваш внутрішній баланс — просто спостерігайте.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День активний, насичений новинами та зустрічами, але не всі вони матимуть сенс. Астрологи радять Близнюкам 7 листопада відфільтровувати людей і події — не витрачайте енергію на дрібниці.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні вам потрібно більше слухати, ніж говорити. Тільки так можна почути щось важливе та уникнути помилок. Інтуїція підкаже, кому можна довіряти, а з ким краще тримати дистанцію. Вечір проведіть у спокої.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ваші ідеї можуть бути яскравими, але поспіх або емоційність можуть усе зіпсувати. Прислухайтеся до порад тих, кому довіряєте — вони допоможуть уникнути помилки.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Астрологи попереджають про ризик перевтоми 7 листопада. Ви прагнете впорядкувати хаос навколо, але цього дня краще обмежитись найнеобхіднішим і дати собі час на відпочинок.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Спілкування у цю п'ятницю стане головною темою — вам легко буде знайти спільну мову з іншими. Але не розпорошуйте увагу, інакше не встигнете зробити важливе.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

День відкриє старі питання, які ви відкладали. Вирішуйте їх спокійно, без тиску — саме в такому темпі прийде найкраще рішення.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Вас тягнутиме на пригоди, але імпульсивність може завести не туди. Астрологи радять не діяти зопалу — навіть коротка пауза допоможе уникнути помилки.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

П'ятниця стане дзеркалом для ваших внутрішніх станів. Якщо все дратує — потрібно зупинитися і розібратися, що саме викликає напругу.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Цей день принесе чимало спілкування, але не всі розмови будуть щирими. Уникайте суперечок і тримайте дистанцію з людьми, які викликають сумніви.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Астрологи радять уникати пасивності — навіть невелика активність допоможе підняти настрій. Прогулянка, зустріч із другом чи улюблена справа повернуть внутрішню гармонію.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

