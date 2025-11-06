Гороскоп на сьогодні, 6 листопада 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 6 листопада, на небі панує спадний Місяць у знаку Тельця, а це означає, що енергія дня стабільна, спокійна й наповнена відчуттям внутрішньої рівноваги. 17-та місячна доба вважається святковою — часом радості, щирих емоцій і натхнення. Астрологи кажуть, що цей четвер створює для всіх знаків Зодіаку гармонійні умови для спілкування, знайомств, любовних історій та творчості.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей четвер, 6 листопада.

Оберіть знак Зодіаку, щоб прочитати астрологічний прогноз на четвер, 6 листопада:

Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день відкриє перед вами нові можливості у спілкуванні. Ви можете зустріти людину, яка надихне або підтримає у важливій справі. Астрологи радять не прискорювати події — усе станеться природно, якщо ви збережете спокій.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Місяць у вашому знаку наповнює вас силою та впевненістю. Ви можете сміливо братися за ті справи, які відкладали — успіх залежить лише від вашої наполегливості. День сприятливий для зустрічей, покупок і планів на майбутнє.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні вам варто трохи пригальмувати. Місяць у Тельці закликає не поспішати й діяти виважено. Замість метушні — займіться тим, що приносить задоволення, і тоді отримаєте більше, ніж очікуєте.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день подарує тепло у спілкуванні й гарний настрій. Ви зможете знайти спільну мову навіть із тими, з ким раніше важко домовлялися. Зустрічі, дзвінки, розмови — усе сьогодні має потенціал змінити щось у кращий бік.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Ви відчуєте бажання блиснути своїми талантами — і правильно зробите. День ідеальний для творчості, презентацій чи ділових переговорів. Астрологи радять не нав'язувати свою думку, натомість показати приклад упевненості та щирості.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей четвер буде для вас спокійним і плідним. Ви зможете навести лад у справах, документах чи думках. Якщо довго не наважувалися на розмову — сьогодні саме час сказати те, що на серці.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сповнений гармонії та приємних дрібниць. Ви зможете вирішити давню суперечку або знайти баланс у стосунках. Астрологи радять не перевантажувати себе — сьогодні важливо залишити час для радості.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви відчуєте, що світ ніби відповідає вам взаємністю. Енергія дня сприяє емоційній близькості, романтичним зустрічам і новим знайомствам. Не бійтеся відкритись — щирість стане вашим головним козирем.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день навчить вас терпінню й уважності. Не поспішайте з рішеннями — довіртеся процесу, і результат вас приємно здивує. Добре присвятити час домашнім справам або зустрічам із близькими.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви можете дозволити собі трохи розслабитись. Замість прагнення до контролю — спробуйте прийняти події такими, якими вони є. Астрологи радять насолодитися моментом, адже зараз важливі не досягнення, а відчуття гармонії.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

День подарує вам емоційне піднесення й бажання діяти. Якщо давно планували творчий проєкт або зустріч — настав ідеальний час. Уникайте різких слів і рішень, адже будь-яка суперечка сьогодні може затягнутись надовго.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні вам варто довіритися натхненню. Ви можете відчути прилив сил, бажання творити або зайнятися тим, що приносить задоволення. День гармонійний для любові, спокійних розмов і теплих емоцій.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

