Гороскоп на сьогодні, 31 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 31 березня, відкриває тиждень під впливом Місяця, що росте, у знаку Тельця. День обіцяє бути стабільним, розміреним і продуктивним, якщо не поспішати й діяти обдумано. Астрологи радять знакам Зодіаку зосередитися на справах, які потребують терпіння та уваги до деталей. Хороший час для домашніх клопотів, наведення ладу як у речах, так і в думках.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей понеділок, 31 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

День Овнів буде насиченим, але не поспішайте братися за все одразу. Розставте пріоритети й рухайтеся вперед поступово. Не забувайте приділяти час фізичній активності — навіть коротка прогулянка піде на користь. Увечері можливі приємні новини від рідних.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

У Тельців день пройде в комфортному ритмі. Ухвалити правильні рішення допоможе гостра інтуїція. Ідеальний момент для догляду за собою та занять, що приносять задоволення. Вечір може принести приємну зустріч або теплу розмову з другом.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні буде сприятливий день для навчання та отримання нової інформації. Астрологи радять Близнюкам бути уважними до деталей, щоб не пропустити важливу можливість. Можливий дзвінок від давнього друга або знайомого, який змінить ваші плани.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей понеділок, 31 березня, пройде під знаком рутини, проте це зовсім вас не засмутить. Астрологи радять зосередитися на деталях, адже у дрібницях прихована магія успіху. Вечір ідеально підходить для відпочинку з родиною.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Сьогодні Левам варто діяти вдумливо та без поспіху. День може принести несподівану ідею, яка стане основою для майбутніх звершень. Дозвольте собі трохи розкоші та приємностей — це підніме настрій.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні ідеальний день для наведення ладу в робочих справах. Перегляньте завдання, розставте акценти та не бійтеся делегувати. Будьте уважні до свого самопочуття, адже організм потребує турботи. Увечері інтуїція підкаже несподіване рішення.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Вам випадає шанс покращити стосунки, як ділові, так і особисті. Важлива зустріч чи телефонний дзвінок може принести хороші новини. Вечір варто присвятити собі. Приділіть час своїм захопленням — це допоможе вам відчути гармонію.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Цей понеділок, 31 березня, вимагатиме від вас уважності та стриманості. Не піддавайтеся емоціям і не приймайте імпульсивних рішень. Будьте обережні у спілкуванні, уникайте конфліктів та суперечок. Вечір проведіть наодинці, щоб відновити сили.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Сьогодні вам варто зосередитися на фінансових питаннях. Можливі несподівані витрати, тож плануйте бюджет уважніше. Добре зайнятися питаннями здоров'я. Прислухайтеся до порад близьких, вони можуть допомогти вам знайти правильний шлях.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять вам діяти повільно, але впевнено. Робочий день буде продуктивним, якщо уникати зайвих емоцій. Увечері вас може чекати приємний сюрприз.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваша інтуїція сьогодні буде особливо гострою. Якщо відчуваєте, що потрібно зробити крок — робіть. День сприятливий для роздумів і прийняття рішень. Можливі несподівані зустрічі, які вплинуть на ваше майбутнє.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Сьогодні важливо приділити увагу родині. Дзвінок або зустріч із рідними підніме настрій і допоможе знайти відповіді на важливі питання. Робочі справи краще виконувати спокійно й без поспіху. Увечері варто побути наодинці зі своїми думками та відновити внутрішню рівновагу.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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