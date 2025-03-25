Гороскоп на сьогодні, 25 березня 2025, для всіх знаків Зодіаку — прогноз астрологів

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Сьогодні, 25 березня, спадний Місяць у Водолії дарує день мудрості, інтуїції та роздумів. Астрологи рекомендують знакам Зодіаку у цей вівторок не поспішати, не приймати імпульсивних рішень і не починати щось кардинально нове. Натомість варто присвятити час завершенню старих справ, саморозвитку та аналізу життєвого шляху. Деякі представники зодіакального кола можуть отримати важливі підказки від Всесвіту — це може бути інтуїтивне прозріння, віщий сон чи доленосна зустріч.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують астрологи кожному знаку Зодіаку у цей вівторок, 25 березня.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Цей день навчить Овнів терпіння. У роботі варто уникати поспіху, інакше ризикуєте припуститися помилки. Довіряйте інтуїції — вона допоможе знайти правильне рішення. Вечір добре присвятити саморефлексії або розмові з людиною, яка є для вас прикладом або авторитетом.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні сприятливий день для очищення — як внутрішнього, так і зовнішнього. Тельцям також варто звернути увагу на своє здоров'я — водні процедури допоможуть оновитися. Ввечері можете отримати приємну новину.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Інтуїція Близнюків сьогодні буде надзвичайно гострою, тому довіряйте відчуттям. Зустріч або розмова можуть принести важливу інформацію, що вплине на ваше майбутнє. Астрологи прогнозують вдалий день для аналізу минулих подій і пошуку нових шляхів розвитку. Вечір варто провести у тиші, щоб розкласти думки по поличках.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам день підходить для спокійної роботи та завершення раніше початих справ. Якщо вас давно турбує якесь питання, саме 25 березня може принести відповідь. Корисно зайнятися практиками медитації або очищення. Ввечері подзвоніть рідним — вони потребують вашої уваги.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Зірки радять Левам не поспішати та не приймати різких рішень. Сьогодні ви можете отримати знак від Всесвіту — будьте уважні до дрібниць. У другій половині дня можливий несподіваний поворот у стосунках чи роботі. Вечір найкраще провести у розслабленій атмосфері.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Цей вівторок, 25 березня, допоможе вам знайти баланс між роботою та відпочинком. Якщо є можливість — виділіть час для сну або відновлювальних практик. Астрологи радять у справах довіряти логіці, а в особистому житті — серцю. Ввечері вас може чекати цікава пропозиція.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Сьогодні чудовий день для перегляду життєвих пріоритетів. Ви можете отримати знак або підказку, що допоможе визначитися з майбутнім. Робочі питання вирішуватимуться легко, якщо не поспішати. Вечір буде спокійним та гармонійним.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ваша енергія сьогодні спрямована всередину, тож займіться саморозвитком. Медитація, читання або тиха прогулянка дадуть вам відповіді на важливі питання. Довіряйте передчуттям — сьогодні вони надзвичайно точні. Ввечері корисно розслабитися і відпустити зайві переживання.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цей день сприятливий для поїздок, змін та торгівельних операцій. Ваші ідеї можуть знайти підтримку у потрібних людей. Намагайтеся не витрачати енергію даремно, а зосередитися на головному. Вечір принесе натхнення та нові задуми.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Робочий день буде продуктивним, якщо не поспішати та ретельно планувати кожен крок. Сьогодні важливо не забувати про здоров'я — підтримайте себе правильним харчуванням та відпочинком. У другій половині дня можлива цікава розмова, яка допоможе побачити нові можливості. Вечір ідеальний для відновлення сил.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваша інтуїція сьогодні буде на висоті. Астрологи радять звертати увагу на знаки навколо. День ідеальний для роздумів, аналізу та підготовки до важливих змін. Не варто метушитися — дозвольте подіям розвиватися природним чином. Ввечері може з'явитися несподіване розв'язання складної проблеми.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цей вівторок, 25 березня, підходить для глибокої роботи над собою. Ви можете отримати відповіді на питання, які довго не давали спокою. Важливо уникати зайвого шуму та інформаційного перевантаження. Вечір подарує гармонію та емоційне оновлення.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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