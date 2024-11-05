Іменини сьогодні, 5 листопада — хто святкує День ангела та як привітати

Хлопчик у костюмі янгола з крилами. Фото: freepik.com

День ангела — це особливий день, коли варто згадати про близьких і друзів, написати їм теплі слова та побажання. Сьогодні, 5 листопада, іменини відзначають люди з особливими іменами, кожне з яких має свій унікальний зміст і характерні риси.

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Хто святкує день ангела 5 листопада

5 листопада 2024 року привітайте з іменинами Гаврила, Григорія, Тимофія.

Гаврило — ім'я з давньоарамейським корінням, означає "Бог — моя сила". У дитинстві енергійний і життєрадісний, а в дорослому віці проявляє активність та старанність у справах, які йому до душі.

Григорій — ім'я походить із давньогрецької та означає "пильний". У дитинстві може довго пам'ятати образи, але з віком стає витонченим і розважливим, довго шукає свою справжню супутницю.

Тимофій — давньогрецьке ім'я, яке тлумачиться як "вшанувати Бога". У дитинстві він врівноважений і спокійний, а дорослим стає вразливим, відпочиває душею тільки в колі найближчих людей.

Чоловік з крилами янгола. Фото: freepik.com

День ангела 5 листопада — душевні привітання в прозі

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій святий покровитель оберігає тебе від усіх бід, даруючи тобі спокій та щиру радість.

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Друже, бажаю тобі здоров'я, мудрості й безмежного щастя! З Днем ангела!

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З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі тепло, гармонію та любов. Бажаю міцного здоров’я, щастя і незабутніх, світлих моментів у житті.

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Вітаю тебе з чудовим святом — Днем ангела! Бажаю радості, успіхів і душевного спокою на кожен день.

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З Днем ангела! Нехай твій святий охороняє тебе і направляє на правильний шлях. Бажаю добробуту, радості та світла в житті.

Привітання з іменинами 5 листопада у листівках

Привітання з іменинами 5 листопада. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 5 листопада. Фото: Новини.LIVE

Привітання з іменинами 5 листопада. Фото: Новини.LIVE

Відеопривітання з Днем ангела 5 листопада 2024 року

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