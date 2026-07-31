Гороскоп на вихідні 1-2 серпня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на удачу

Зодіакальне коло, красива дівчина. Колаж: Новини.LIVE

Перші вихідні серпня несуть позитивну енергію, яка подарує багатьом представникам зодіакального кола відчуття гармонії. Астрологи кажуть: чотири знаки Зодіаку відкриють нові можливості у фінансах та особистому житті 1 і 2 серпня.

Новини.LIVE розповідає, хто ж зі знаків Зодіаку проведе щасливі та незабутні перші вихідні серпня.

Лев

Цього вікенду ви відчуватиме велику впевненість у собі. І це будуть бачити інші. Енергія перших днів серпня притягуватиме до вас потрібних людей і цікаві можливості. Не намагайтеся розписати кожну годину. Найцікавіші події можуть статися спонтанно. Удача цього разу ховатиметься у несподіваних збігах обставин. Якщо внутрішній голос підштовхує сказати комусь "так" або змінити звичний маршрут, варто прислухатися.

Терези

Початок серпня стане періодом гармонії та внутрішнього полегшення. Те, що останнім часом викликало сумніви, нарешті почне прояснюватися. Удача супроводжуватиме вас у спілкуванні, сімейних справах та фінансах. Є висока ймовірність отримати хорошу звістку або знайти рішення проблеми, яка довго не давала спокою. Астрологи радять більше довіряти своїй інтуїції.

Близнюки

Перші вихідні серпня пройдуть під знаком приємних новин і несподіваних збігів. Це чудовий час, щоб відновити старі контакти, зустрітися з близькими або обговорити ідею, яку ви давно не наважувалися озвучити. Астрологи радять уважніше ставитися до випадкових повідомлень, телефонних дзвінків і пропозицій, адже вони можуть відкрити перед вами нові перспективи. Дозвольте собі трохи більше спонтанності.

Читайте також:

Водолій

Перші серпневі вихідні принесуть відчуття, що доля нарешті повернулася до вас обличчям. Особливо це стосуватиметься творчості, особистих проєктів та нових знайомств. Є шанс отримати підтримку від важливої людини. Також цей період добре підходить для планування майбутніх покупок, подорожей.

Ділимося іншими цікавими астрологічними прогнозами

Хто зі знаків Зодіаку отримає шанс на велике кохання у серпні 2026.

Хто зі знаків Зодіаку здобуде фінансовий успіх у серпні.

Кому зі знаків Зодіаку Марс у Близнюках допоможе досягти амбітних цілей до 11 серпня.