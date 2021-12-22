Відпочивають на Мальдівах: динамівець Циганков поділився спільними фото з нареченою

Віктор Циганков зараз є найдорожчим українським футболістом. Днями він зробив пропозицію своїй коханій і тепер показує шанувальникам спільні фото з новоспеченою нареченою з відпочинку на Мальдівах.

Романтичні знімки Циганков опублікував на своїй сторінці в Intagram. На них хлопець зі своєю дівчиною позують біля басейну і на березі океану.

"Вау, найкрасивіші на Мальдівах","Просто прекрасні", "Яка краса", "Хороші і гармонійні", "Ви прекрасна пара! Величезної вам любові" - захопилися шанувальники.

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Але звісно ж знайшлися і ті, кому радість футболіста припала не до вподоби. Недоброзичливці накинулися на спортивну зірку з критикою.

"Ти б краще тренувався, ніж відпочивав", "На острови потрапити легше, ніж у порожні ворота", "У футбол грати не вмієте, зате на Мальдівах", "Знову м'язові проблеми будуть після відпустки", "Поверни свою форму", - обурилися вони.

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