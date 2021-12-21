"Я не очікував такого": переможеного Берінчиком російського боксера вразив теплий прийом в Україні

Російський боксер Іса Чанієв розповів про теплий прийом, який йому організували в Україні, а також похвалив місцевих уболівальників. Днями він, як відомо, програв українцю Денису Берінчику в бою, який відбувся у Броварах під Києвом.

Про це він сказав під час прямого ефіру на Instagram-ресурсі boxing911.official.

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Які враження у Чанієва про Україну

Чанієв зазначив, що приємно вражений хорошим ставленням українців. Він стверджує, що не очікував такої великої підтримки у Києві.

"Я вперше виступав в Україні. У такій гостинній країні та місті я ніколи не був. До мене підходили, фоткалися, а українці говорили, що вболівають за мене", – сказав росіянин.

За словами Чанієва, ще до приїзду в Україну йому писали, що вболівають і переживають за нього.

"Дуже гостинна країна і місто, я просто був шокований. Навіть у роздягальню до мене заходили і бажали удачі. Я не очікував такого", – підсумував російський боксер.

Що відомо про бій Берінчика з Чанієвим