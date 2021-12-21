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В Україні посиляться морози до -17 градусів: синоптикиня дала прогноз погоди на 22 грудня

Суспільство
21 грудня 15:34
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Морозна погода протримається до п'ятниці
В Україні посиляться морози до -17 градусів: синоптикиня дала прогноз погоди на 22 грудня

У середу, 22-го грудня, в Україні продовжать зміцнюватися та посилюватися морози. Крім того, на дорогах з’явиться ожеледиця.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня

Так, у ніч проти середи температура повітря опуститься до -8…-14 градусів. На Півночі та Сході - до -17.

Вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах -5…-12 градусів. У західній та південній частині очікується до -1…-5 градусів.

Також на території країни посилиться вітер. Опадів у вигляді снігу не очікується.

Також у Києві 22-го грудня вночі похолоднішає до -12, а вдень буде близько -8 градусів за Цельсієм. На дорогах також буде присутня ожеледиця, а морозна погода протримається щонайменше до п’ятниці, 24-го грудня.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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погода негода Україна
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