В Україні посиляться морози до -17 градусів: синоптикиня дала прогноз погоди на 22 грудня

У середу, 22-го грудня, в Україні продовжать зміцнюватися та посилюватися морози. Крім того, на дорогах з’явиться ожеледиця.

Про це розповіла синоптикиня Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні на 22 грудня

Так, у ніч проти середи температура повітря опуститься до -8…-14 градусів. На Півночі та Сході - до -17.

Вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах -5…-12 градусів. У західній та південній частині очікується до -1…-5 градусів.

Також на території країни посилиться вітер. Опадів у вигляді снігу не очікується.

Також у Києві 22-го грудня вночі похолоднішає до -12, а вдень буде близько -8 градусів за Цельсієм. На дорогах також буде присутня ожеледиця, а морозна погода протримається щонайменше до п’ятниці, 24-го грудня.

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