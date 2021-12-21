Стало відомо, скільки українців підтримують вступ України до НАТО і ЄС

Центр аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні оприлюднив результати опитування, яке показує, що більшість населення підтримує вступ України до НАТО, а також Європейського союзу.

Про це свідчать результати опитування Центру 21 грудня.

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Скільки українців бачать Україну в НАТО і ЄС

За словами регіонального директора МРІ у Євразійському регіоні Стівена Нікса, українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС навіть незважаючи на російську агресію.

"Навіть перед обличчям російської військової агресії українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС, приєднання України до спільноти розвинених демократій допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз", – розповів Стівен Нікс.

Так, підтримка вступу України до НАТО становить 54 %.

Також у дослідженні йдеться про те, що вступ України до міжнародного економічного союзу підтримують 58 % українців, 21 % – за Митний союз з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Серед особистих викликів, українців найбільше турбують економічні питання, які впливають на їхній добробут. А саме інфляція та зростання тарифів, як зазначили 49 % та 45 % українців відповідно.

"Зростання цін на товари разом зі збільшенням рахунків за опалення відчувається у домогосподарствах по всій Україні. Економіка не зможе піти вгору, поки не сповільниться інфляція і не впадуть ціни на енергоносії", – зазначають у дослідженні.

Крім того, опитування також показало, що значна частина українців стурбована наслідками вакцинації від COVID-19. 38 % українців не бажають проходити вакцинацію. Серед них 31 % боїться побічних ефектів, а 24 % не вірить у ефективність вакцини.

"Небажання вакцинуватися залишається проблемою в Україні, – сказав пан Нікс. – Необхідно більше працювати з населенням, щоб переконати його у безпечності та ефективності вакцинації".

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (МРІ) в Україні, крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей, у період з 6 по 15 листопада 2021 року, шляхом особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів. Загальний обсяг вибірки становить 2400 жителів України віком 18 років і старше.

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