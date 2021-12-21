Сильні морози та ожеледиця: українців попередили про збій у роботі транспорту через негоду

В Україні суттєво погіршаться погодні умови. Рятувальники попереджають про ожеледицю на дорогах та сніголавинну небезпеку в Карпатах.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

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Різке похолодання в Україні

В Україні значно похолоднішало внаслідок ультраполярного вторгнення арктичного повітря.

Згідно із прогнозом синоптиків, удень прогнозується від -5 до -10 градусів. У Карпатах мороз буде сильнішим – там температура становитиме -8...-13 градусів.

Водночас на території України очікується невеликий сніг.

Ускладнення погодних умов в Україні

Зазначається, що 21 грудня на дорогах країни, в тому числі у Києві та області, утвориться ожеледиця. З огляду на ситуацію, оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Погодні умови своєю чергою можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Загроза сходження лавин

Через снiгопади та хуртовини 21 грудня у горах Iвано-Франкiвської, Львівської областей та на високогiр’ї Закарпатської області утримається значна снiголавинна небезпека.

Це означає ІІІ рiвень небезпеки.

Пiдвищення води у річках

Повідомляється, що на рiчках басейнiв Сяну і Захiдного Бугу, що у Львiвській та Волинській областях, можливе пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,6 м.

Жодних негативних наслiдкiв воно не спричинить.

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