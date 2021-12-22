Прокуратура Нідерландів вимагає довічне для обвинувачених у справі про збитий літак MH17

Чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysian Airlines рейсу MH17 загрожують тривалі тюремні строки – аж до довічного ув’язнення.

Про це повідомила журналістка Саскія Беллеман у себе в Twitter з посиланням на представника прокуратури.

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Які строки загрожують фігурантам справи щодо MH17

За словами прокурора Тейса Бергера, скоєні підозрюваними злочини є одними з найсерйозніших у кримінальному праві Нідерландів, тому всі четверо заслуговують на тривале покарання.

Прокурор вимагає довічного ув’язнення для всіх чотирьох обвинувачених. Йдеться, зокрема, про таких осіб:

Ігор Гіркін (Стрєлков) – росіянин, колишній міністр оборони самопроголошеної "ДНР", відставний офіцер ФСБ Росії;

Сергій Дубинський – росіянин, колишній командир "ГРУ ДНР", старший офіцер ГРУ РФ;

Олег Пулатов – росіянин, колишній голова відділу "ГРУ ДНР", відставний офіцер ПДВ РФ;

Леонід Харченко – українець, колишній командир підрозділу "ГРУ ДНР".

У прокуратурі зауважили, що немає значення, чи знали вказані особи, що націлилися на цивільний літак. Їм інкримінують сам намір збити літак, а смерть 298 людей є обтяжливою обставиною.

Що відомо про збиття рейсу МН17