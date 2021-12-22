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Прокуратура Нідерландів вимагає довічне для обвинувачених у справі про збитий літак MH17

Суспільство
22 грудня 13:50
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Обвинувачення наголошує, що всі четверо заслуговують на тривале покарання
Прокуратура Нідерландів вимагає довічне для обвинувачених у справі про збитий літак MH17

Чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysian Airlines рейсу MH17 загрожують тривалі тюремні строки – аж до довічного ув’язнення.

Про це повідомила журналістка Саскія Беллеман у себе в Twitter з посиланням на представника прокуратури.

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Які строки загрожують фігурантам справи щодо MH17

За словами прокурора Тейса Бергера, скоєні підозрюваними злочини є одними з найсерйозніших у кримінальному праві Нідерландів, тому всі четверо заслуговують на тривале покарання.

Прокурор вимагає довічного ув’язнення для всіх чотирьох обвинувачених. Йдеться, зокрема, про таких осіб:

  • Ігор Гіркін (Стрєлков) – росіянин, колишній міністр оборони самопроголошеної "ДНР", відставний офіцер ФСБ Росії;
  • Сергій Дубинський – росіянин, колишній командир "ГРУ ДНР", старший офіцер ГРУ РФ;
  • Олег Пулатов – росіянин, колишній голова відділу "ГРУ ДНР", відставний офіцер ПДВ РФ;
  • Леонід Харченко – українець, колишній командир підрозділу "ГРУ ДНР".

У прокуратурі зауважили, що немає значення, чи знали вказані особи, що націлилися на цивільний літак. Їм інкримінують сам намір збити літак, а смерть 298 людей є обтяжливою обставиною.

Що відомо про збиття рейсу МН17

  • Терористи так званих "Л/ДНР" вивезли в напрямку Росії зенітно-ракетний комплекс "Бук", яким на Донбасі був збитий Boeing 777 з 298 людьми на борту. Шлях пролягав зі Сніжного через Дебальцеве.
  • У сьомі роковини українські правоохоронці запевнили, що докладають зусиль, щоб родичі жертв відчули справедливість, а світ – дізнався правду про катастрофу рейсу MH17.
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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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катастрофа Boeing на Донбасі Нідерланди
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