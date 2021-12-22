Прокуратура Нідерландів вимагає довічне для обвинувачених у справі про збитий літак MH17

Чотирьом підозрюваним у справі про катастрофу літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysian Airlines рейсу MH17 загрожують тривалі тюремні строки – аж до довічного ув’язнення.
Про це повідомила журналістка Саскія Беллеман у себе в Twitter з посиланням на представника прокуратури.
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За словами прокурора Тейса Бергера, скоєні підозрюваними злочини є одними з найсерйозніших у кримінальному праві Нідерландів, тому всі четверо заслуговують на тривале покарання.
Прокурор вимагає довічного ув’язнення для всіх чотирьох обвинувачених. Йдеться, зокрема, про таких осіб:
У прокуратурі зауважили, що немає значення, чи знали вказані особи, що націлилися на цивільний літак. Їм інкримінують сам намір збити літак, а смерть 298 людей є обтяжливою обставиною.