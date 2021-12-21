На Сході буде до -11 вдень: прогноз погоди на 22 грудня в Україні

В Україні у середу, 22 грудня, значно похолоднішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень триматиметься в межах -1...-10 градусів, а вночі опуститься до -17.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода в Україні

У західних областях буде хмарно. Без опадів. Вдень температура повітря опуститься аж до -2...-7 градусів, а вночі стовпчик термометра покаже -14 градусів.

У Центрі і на Півночі буде також хмарна погода, сніг не очікують. Стовпчики термометрів вдень покажуть -4...-8 градусів, а вночі мінімальна температура повітря становитиме -13.

На Сході України вдень прогнозують від -5 до -11 градусів. Вночі буде теж до -17.

На Півдні середня добова температура становитиме -1...-4 градуси, вночі стовпчик термометра триматиметься на рівні -4...-10.

У Києві буде хмарно. Температура повітря досягне -6...-8. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -13 градусів.

Прогноз погоди на 22 грудня за версією Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua також прогнозує похолодання на більшій частині території України.

На Заході буде хмарна погода, без снігу. Температура триматиметься на рівні -4 градусів. Вночі – до -7.

На Півдні буде хмарно, але з проясненнями. Стовпчик термометра опуститься до -4...-7 градусів. Вночі очікується до -8. Подекуди сніжитиме.

На Сході похмура погода триматиметься до самого вечора. Температура вдень опуститься до -10 градусів. А вночі – до -12. Очікують сніг, проте тільки місцями.

У північних регіонах сервіс прогнозує похмуру погоду. Температура вдень підніметься до -8 градусів. Вночі температура опуститься до -12 теж.

У Києві прогнозують до -8 градусів у денний час, до -9 – у нічний. Без опадів.

Прогноз погоди на 22 грудня за версією Gismeteo

На Півночі синоптики Gismeteo прогнозують до -8 градусів. У регіоні очікується хмарна погода. Вночі температура опуститься до -10.

У південній частині країни стовпчик термометра опуститься до -3 градусів. Увечері стовпчик термометра опуститься до -7.

На Сході температура сягатиме до -8. Вночі стовпчики опустяться до -12 градусів. Очікується хмарна погода зі снігом.

На Заході очікується температура до -3 градусів. Нічна температура сягатиме -8. Також прогнозують сніг, проте тільки подекуди.

У Києві протягом дня буде хмарна погода, сніжитиме. Температура повітря опуститься до -7 градусів, а вночі – до -9.

Що думає про погоду ваш iPhone?

"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.

Прогнозують, що на Заході хмарна погода буде у всьому регіоні. Температура опуститься до -5 градусів, вночі – до -8.

На Сході країни синоптики обіцяють хмарне небо, подекуди сніжитиме. Стовпчик термометра сягатиме -10 градусів, а вночі буде -12.

У центральній частині України очікується також похмура погода. Температура повітря підніметься до позначки -8...-9 градусів вдень, вночі буде -10.

На Півдні iPhone обіцяє температуру до -4 градусів, вночі – -7. Протягом дня очікується переважно хмарне небо.

У Києві протягом дня теж буде хмарно. Прогнозують сніг. Температура очікується до -7 градусів, вночі буде -8.

Згідно з прогнозами різних синоптиків, українцям у середу, 22 грудня, варто очікувати різке похолодання у більшості регіонів країни. Подекуди залишиться сніг Найтепліше буде на крайньому Півдні – до -3 градусів. Температура на території країни вночі опуститься в середньому до -10 градусів.

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