Мороз до -18: прогноз погоди в Україні на 23 грудня

У четвер, 23-го грудня, в Україні буде холодна і суха погода завдяки антициклону. Разом з цим очікується ясна і безхмарна погода, можливі опади в деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 грудня

У західних областях буде морозно, але сонячно. Температура вночі коливатиметься від -8 до -12, вдень від -2 до -8 (у Карпатах вночі 18-23, вдень 8-14 морозу).

У Центрі й на Півночі буде найхолодніше. Очікується хмарна погода. Температура вночі від -14 до -16, вдень від -6 до -10.

На Сході України очікується мінлива хмарність. Температура вночі становитиме від -14 до -19, вдень від -7 до -10.

На Півдні буде сонячно і тепліше відносно інших регіонів. Стовпчик термометра покаже вночі від -8 до -10, вдень від -2 до -6.

У Києві 23 грудня також буде сухо. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16, вдень 7-9 морозу.

Прогноз погоди від синоптикині

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла в Facebook, що 23 грудня на території країни вночі температура опуститься до -9...-18 градусів. Вдень - до -5...-12. На півдні країни протягом дня може бути тепліше, проте ніч все одно буде морозною. На дорогах знову з'явиться ожеледиця, проте цього разу обійдеться без опадів.

У Києві 23-го грудня морози досягнуть -14...-17 вночі, а вдень - до -8...-10 градусів за Цельсієм. Нагадаємо, що з п'ятниці, 24-го грудня, в Україну прийде потепління.

Прогноз погоди на 23 грудня за версією Sinoptik.ua

Сайт Sinoptik.ua також прогнозує холодну і хмарну погоду на більшій частині території України.

На Заході буде хмарна погода, очікують сніг. Температура триматиметься на рівні -5... -7 градусів. Вночі – до -16.

На Півдні буде хмарно, але з проясненнями. Стовпчик термометра опуститься до -2 градусів. Вночі очікується до -11.

На Сході похмура погода триматиметься до самого вечора. Температура вдень опуститься аж до -11 градусів. А вночі опуститься до -14.

У північних регіонах сервіс прогнозує похмуру і холодну погоду. Температура вдень опуститься до -9 градуси. Вночі температура опуститься до -11. Очікують сніг.

У Києві прогнозують мороз до -8 градусів у денний час, до -10 – у нічний. Разом з цим очікується мінлива погода, можливий сніг.

Прогноз погоди на 23 грудня за версією Gismeteo

На Півночі синоптики Gismeteo прогнозують до -2 градусів. У регіоні очікується хмарна погода. Вночі температура опуститься до -4.

У південній частині країни стовпчик термометра опуститься до -10 градусів.

На Сході температура сягатиме до -9. Вночі стовпчики опустяться до -15 градусів. Очікується хмарна погода.

На Заході очікується мороз і температура до -6... -8 градусів. Нічна температура сягатиме -10... -15. Сніжитиме.

У Києві протягом дня буде мінлива погода, можливий сніг. Температура повітря опуститься до -7 градусів, а вночі сягатиме -14.

Що думає про погоду ваш iPhone?

"Яблучна" техніка показує погоду за даними сайту Weather.com.

Прогнозують, що на Заході морозна і хмарна погода з проясненнями буде у всьому регіоні. Температура опуститься до -4... -6 градусів, вночі - до -10. Прогнозують сніг.

На Сході країни синоптики обіцяють хмарне небо. Стовпчик термометра сягатиме -5... -9 градусів, а вночі буде сягати аж -16 градусів.

У центральній частині України очікується також похмура погода, можливі опади. Температура повітря опуститься до позначки -8 градуса вдень, вночі буде -14. Прогнозують сніг.

На Півдні iPhone обіцяє температуру до -5 градусів, вночі – до -11. Протягом дня очікується переважно хмарне небо.

У Києві протягом дня теж буде хмарно. Температура підніметься до -7 градусів, вночі буде -15. Також очікують сніг.

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