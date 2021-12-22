Яке свято відзначають 23 грудня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Цього дня світ відзначає День снігових ангелів, Свято людського світла, Всесвітній день сноубордингу.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що відзначають у світі

В Україні – День штабних спеціальностей і військ спеціального зв'язку,

в Канаді – П'яний вечір,

у Швеції – День народження королеви,

у Мексиці – ніч редису,

в США – День сімейних коренів, "Фестивус",

у Судані – День дітей,

в Єгипті – День Перемоги,

в Індії – День фермера,

в Ісландії – День святого Торлака,

у Литві – свято Блукаса,

в Британії – вечір Тома Боукока.

Яке релігійне свято 23 грудня

Православна церква 23 грудня вшановує пам'ять святих мучеників Міни Красномовного, Євграфа та Єрмогена. У народі свято назвали День Міни.

Хто святкує іменини

Анна;

Єрмоген;

Степан;

Євграф;

Ангеліна;

Олексій;

Євген;

Яків;

Іван;

Стефан;

Костянтин;

Олександра;

Сергій;

Тетяна;

Петро;

Михайло;

Григорій та Анатолій.

Цей день в історії

1583 рік – єпископи Євпатій і Кирило складають в залі Костянтина Ватиканського палацу обітницю послуху понтифіку Рима від імені західних єпархій Київської митрополії;

1846 рік – братами Джорджем і Майклом Боїнґами засновано компанію з випуску велосипедів, яка нині працює в сфері авіабудування і авіаперевезень;

1873 рік – заснування Наукового товариства імені Шевченка;

1888 рік – під час запальної сутички з Полем Гогеном Вінсент ван Гог відрізав собі частину вуха бритвою;

1913 рік – відбувається перший політ літака І.Сікорського рід назвою “Ілля Муромець”;

1947 рік – 1 січня в СРСР стає вихідним днем;

1947 рік – в Bell Laboratories американські вчені Волтер Браттейн та Вільям Шоклі демонструють транзистор, за свій винахід вони згодом отримають Нобелівську премію;

1954 рік – в світі провели першу успішну пересадку нирки, Рональд Херрік пожертвував нирку своєму братові-близнюку Річарду;

1968 рік – американські астронавти Борман, Ловелл і Андерс стають першими людьми, які досягли орбіти Місяця;

1972 рік – Манагуа, столиця Нікарагуа, була зруйнована землетрусом потужністю 6,5 бала;

1972 рік – через 73 дні після авіакатастрофи літака рейсу 571 Air Force в Андах врятували 16 жертв аварії;

1983 рік – Жанн Саве стає першою жінкою, яка стала генерал-губернатором Канади;

1986 рік – до Москвипісля 7-річного заслання повертається академік-дисидент Андрій Сахаров;

1990 рік – на всенародному референдумі 88% громадян Словенії голосують за незалежність країни від Югославії;

1991 рік – незалежність України визнаються Казахстан, Ліхтенштейн, Швейцарія і Коста-Рика;

1995 рік – в Індії сталася пожежа в Дабвалі під час новорічних святкувань, у вогні загинули 540 людей;

2015 рік – російські хакери здійснюють кібератаку на енергетичні компанії України.

Традиції 23 грудня

В народі святого мученика Міну вважали великим пророком, просвітником, тому існувало чимало прикмет та повір’їв, які пов’язані саме з ним. Наприклад, в народі ходила легенда, що святий може не лише вилікувати зір, але й вигнати нечистих духів, лікувати різні хвороби, творити чудеса, дарувати здатність бачити майбутнє.

Коли святому молилися, то часто просили подарувати прозріння, благали захистити від усього поганого, зцілити від хвороби. Існувала традиція, за якою жінки 23 грудня промовляли особливий заговір від нечисті, яка приходить до дітей.

Також в народі існували різні приказки, пов’язані з Міною. Наприклад: “Зі святого Міни – тьма повз нас” та “Зі святого Міни – з очей полуда”.

Прикмети цього дня

дивилися, який день: якщо стоїть ясна погода – очікували морозів;

якщо навколо місяця або сонця з’явилися кільця, скоро почнеться снігопад;

якщо снігу стільки, що не видно огорожі, наступного року урожай буде поганим;

23 грудня мерехтять зорі – стане холодно;

яскраво горять зорі, значить треба чекати морозів;

якщо на вигляд зірки дуже маленькі, почнеться снігопад;

на небі яскрава Велика Ведмедиця – чекайте на буран;

23 грудня суха і вітряна погода, значить літо буде посушливим;

якщо стоїть безхмарна і ясна погода, скоро прийдуть морози;

якщо 23 грудня в бочках піниться пиво – піде сніг;

небом пливуть білі хмари, чекайте морозу;

якщо 23 грудня біля будинків літають сороки, почнеться справжній холод.

Заборони 23 грудня

23 грудня заборонялося займатися важкою працею.

Також не вживали важку їжу чи алкогольні напої.

23 грудня намагайтеся не позичати гроші.

Не можна виходити на кригу чи плавати у водоймах.

23 грудня заборонялося вишивати і тримати гострі предмети в руках.

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