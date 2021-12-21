Яке свято 22 грудня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Цього дня світ відзначає День настання ночі.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
Читайте також: Температура вдень опуститься до -11: прогноз погоди на 21 грудня в Україні
Що відзначають у світі
- В Україні – День енергетика, День працівників дипломатичної служби;
- в Індії – День математики;
- у США – День висадки англійських колоністів, День обміну печивом, День коротунів, День хліба з фініками і горіхами;
- в Індонезії – День матері;
- на Кубі – День вчителя;
- у В'єтнамі – День збройних сил;
- у Зімбабве – День єдності.
Яке релігійне свято 22 грудня
22 грудня в церковному календарі – Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це важлива дата, адже саме в цей день була зачата Богородиця Діва Марія.
Свята Анна була однією з роду царя Данила. Саме він був засновником династії царів Іудеї. Народилася в сім’ї священника Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився Ангел Господній і сказав, що їхні молитви було почуто. Радісні, вони поспішили в Єрусалим, щоб в храмі принести хвалу Богу.
За те, що Господь подарував Анні та Йоакиму дитину, подружжя вирішило віддати її на служіння до Храму. Через дев’ять місяців після явлення Ангела, у них народилася донька. Її назвали Марією.
22 грудня, День Анни, коли сталося диво і подружжя зачало Діву Марію після поцілунку та обіймів, вважається невинним зачаттям. Церква вважає, що через це на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.
В народі Анну вважають заступницею жінок. Тому до неї звертаються до святої, коли потрібен її захист та покровительство. Особливо часто моляться святій Анні вагітні, просячи, щоб пологи минули успішно, а дитина народилася здоровою.
Хто святкує іменини
- Володимир;
- Василь;
- Олександр;
- Степан;
- Вольдемар;
- Анна (Ганна);
- Єфросинія.
Цей день в історії
- 69 рік – після довготривалої громадянської війни очільником Римської імперії стає Тіт Флавій Веспасіан;
- 1216 рік – папою Римським Гонорієм III затверджено орден мандрівних проповідників (домініканців);
- 1845 рік – у Філадельфії (США) було вперше продемонстровано роботу синтезатора голосу, який створив німецький винахідник Йозеф Фабер;
- 1882 рік – помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумує ялинкову електрогірлянду;
- 1895 рік – німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку дружини "Х-променями", він отримав один із перших у світі рентґенівських знімків;
- 1905 рік – в Москві починається грудневе збройне повстання;
- 1917 рік – Володимир Винниченко, очільник уряду Української Народної Республіки підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;
- 1917 рік – Малою Радою Української Народної Республіки ухвалено закони про Головну скарбницю та Державний банк України;
- 1917 рік – в Конгресі США вводять в країні “сухий закон”;
- 1918 рік – в Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації;
- 1941 рік – до Вашингтона прибуває британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль, щоб розпочати переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом і об’єднати англо-американські зусилля проти війни з Німеччиною та Японією;
- 1947 рік – на установчих зборах в Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;
- 1971 рік – Генеральною Асамблеєю ООН затверджено рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдхайма на посту Генерального секретаря ООН;
- 1972 рік – в Білій Церкві на комбінаті шин і гумотехнічних виробів випускають першу продукцію;
- 1988 рік – Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія;
- 1989 рік – за згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота відкрили для вільного проходу через них громадян обох держав;
- 1990 рік – перша Генеральна асамблея засновників створює Національний олімпійський комітет України;
- 1999 рік – пост прем’єр-міністра України обіймає Віктор Ющенко.
Традиції 22 грудня
Наші предки називали 22 грудня, День святої Анни, "народинами сонця". Адже цей день вважається найкоротшим в році. Казали, що після Ганни сонце вже повертає на літо. Також в народі існувала така приповідка: "у день Анни світловий день додається на горобиний крок". В давнину 22 грудня існував цікавий звичай – дзвіняр, який сповіщав про народження сонця, отримував 24 срібняки.
Особливо день Анни шанували вагітні жінки. Адже вона вважається їхньою захисницею. А ось молоді дівчата обов’язково збиралися на сходки, щоб вирішити, як святкувати різдвяні свята. В дівчачих громадах, як і в парубоцьких, завжди існували свої звичаї та традиції. Наприклад, був такий обряд, що на сходки могла прийти будь-яка дівчина, якщо вона вміє вишивати, шити, прясти, ткати. Також саме в день святої Анни починали виготовляти різноманітні різдвяні прикраси: "їжачки" та "павуки" з соломи.
Жінки 22 грудня починали прибирати в оселі, щоб підготувати її до свят. А щоб на Різдво була свіжина, то свиням давали більше їжі. На Буковині існувало повір’я, що саме з Ганни починається новий рік. Оскільки до цього часу вже встановлювалася зимова дорога, то говорили:"на Ганьки сідай в санки".
В день Анни також існувало кілька традицій, пов’язаних із бджільництвом. Часто в народі говорили: "ходять у погріб до бджіл, щоб добре роїлись", або "починають бджоли мед їсти". Пасічники обов’язково цього дня молилися Богу, щоб наступного року був густий мед.
Прикмети цього дня
- дивилися, який день: на Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
- якщо 22 грудня світло і сонячно, то на Новий рік треба очікувати морозу, а наступного року буде гарний врожай;
- якщо на Ганни на деревах іній, тоді на Новий рік буде відлига;
- якою буде погода 22 грудня до полудня, таку можна чекати і до кінця грудня;
- а яка погода стоїть до ночі, такою буде вся зима;
- іній на Ганни вкрив дерева, наступний врожай буде хорошим;
- якщо 22 грудня йде дощ, то навесні очікуйте холодів;
- безвітряний і тихий день на хороший врожай садовини.
Заборони 22 грудня
- 22 грудня, в день Анни, вагітним жінкам не дозволяється роздмухувати в печі вогонь, бо дитина народиться з червоною міткою.
- Без особливої потреби заборонялося в день Анни виходити з дому, бо вважалося, що цього дня сили світла та темряви борються між собою.
- Дівчатам і молодицям, у яких 22 грудня болить голова, забороняється прясти.
- Протягом дня вагітним жінкам не можна братися за будь-яку роботу.
Новини про погоду
- На березі Середземного моря в місті Олександрія випав сніг. Подробиці, фото та відео – в матеріалі.