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Яке свято 22 грудня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Суспільство
22 грудня 00:06
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Жінки 22 грудня починали прибирати в оселі, щоб підготувати її до свят
Яке свято 22 грудня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Цього дня світ відзначає День настання ночі.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що відзначають у світі

  • В Україні – День енергетика, День працівників дипломатичної служби;
  • в Індії – День математики;
  • у США – День висадки англійських колоністів, День обміну печивом, День коротунів, День хліба з фініками і горіхами;
  • в Індонезії – День матері;
  • на Кубі – День вчителя;
  • у В'єтнамі – День збройних сил;
  • у Зімбабве – День єдності.

Свята

Яке релігійне свято 22 грудня

22 грудня в церковному календарі – Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це важлива дата, адже саме в цей день була зачата Богородиця Діва Марія.

Свята Анна була однією з роду царя Данила. Саме він був засновником династії царів Іудеї. Народилася в сім’ї священника Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився Ангел Господній і сказав, що їхні молитви було почуто. Радісні, вони поспішили в Єрусалим, щоб в храмі принести хвалу Богу.

За те, що Господь подарував Анні та Йоакиму дитину, подружжя вирішило віддати її на служіння до Храму. Через дев’ять місяців після явлення Ангела, у них народилася донька. Її назвали Марією.

22 грудня, День Анни, коли сталося диво і подружжя зачало Діву Марію після поцілунку та обіймів, вважається невинним зачаттям. Церква вважає, що через це на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.

В народі Анну вважають заступницею жінок. Тому до неї звертаються до святої, коли потрібен її захист та покровительство. Особливо часто моляться святій Анні вагітні, просячи, щоб пологи минули успішно, а дитина народилася здоровою.

Хто святкує іменини

  • Володимир;
  • Василь;
  • Олександр;
  • Степан;
  • Вольдемар;
  • Анна (Ганна);
  • Єфросинія.

Цей день в історії

  • 69 рік – після довготривалої громадянської війни очільником Римської імперії стає Тіт Флавій Веспасіан;
  • 1216 рік – папою Римським Гонорієм III затверджено орден мандрівних проповідників (домініканців);
  • 1845 рік – у Філадельфії (США) було вперше продемонстровано роботу синтезатора голосу, який створив німецький винахідник Йозеф Фабер;
  • 1882 рік – помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумує ялинкову електрогірлянду;
  • 1895 рік – німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку дружини "Х-променями", він отримав один із перших у світі рентґенівських знімків;
  • 1905 рік – в Москві починається грудневе збройне повстання;
  • 1917 рік – Володимир Винниченко, очільник уряду Української Народної Республіки підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;
  • 1917 рік – Малою Радою Української Народної Республіки ухвалено закони про Головну скарбницю та Державний банк України;
  • 1917 рік – в Конгресі США вводять в країні “сухий закон”;
  • 1918 рік – в Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації;
  • 1941 рік – до Вашингтона прибуває британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль, щоб розпочати переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом і об’єднати англо-американські зусилля проти війни з Німеччиною та Японією;
  • 1947 рік – на установчих зборах в Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;
  • 1971 рік – Генеральною Асамблеєю ООН затверджено рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдхайма на посту Генерального секретаря ООН;
  • 1972 рік – в Білій Церкві на комбінаті шин і гумотехнічних виробів випускають першу продукцію;
  • 1988 рік – Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія;
  • 1989 рік – за згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота відкрили для вільного проходу через них громадян обох держав;
  • 1990 рік – перша Генеральна асамблея засновників створює Національний олімпійський комітет України;
  • 1999 рік – пост прем’єр-міністра України обіймає Віктор Ющенко.

Свята

Традиції 22 грудня

Наші предки називали 22 грудня, День святої Анни, "народинами сонця". Адже цей день вважається найкоротшим в році. Казали, що після Ганни сонце вже повертає на літо. Також в народі існувала така приповідка: "у день Анни світловий день додається на горобиний крок". В давнину 22 грудня існував цікавий звичай – дзвіняр, який сповіщав про народження сонця, отримував 24 срібняки.

Особливо день Анни шанували вагітні жінки. Адже вона вважається їхньою захисницею. А ось молоді дівчата обов’язково збиралися на сходки, щоб вирішити, як святкувати різдвяні свята. В дівчачих громадах, як і в парубоцьких, завжди існували свої звичаї та традиції. Наприклад, був такий обряд, що на сходки могла прийти будь-яка дівчина, якщо вона вміє вишивати, шити, прясти, ткати. Також саме в день святої Анни починали виготовляти різноманітні різдвяні прикраси: "їжачки" та "павуки" з соломи.

Жінки 22 грудня починали прибирати в оселі, щоб підготувати її до свят. А щоб на Різдво була свіжина, то свиням давали більше їжі. На Буковині існувало повір’я, що саме з Ганни починається новий рік. Оскільки до цього часу вже встановлювалася зимова дорога, то говорили:"на Ганьки сідай в санки".

В день Анни також існувало кілька традицій, пов’язаних із бджільництвом. Часто в народі говорили: "ходять у погріб до бджіл, щоб добре роїлись", або "починають бджоли мед їсти". Пасічники обов’язково цього дня молилися Богу, щоб наступного року був густий мед.

Прикмети цього дня

  • дивилися, який день: на Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз;
  • якщо 22 грудня світло і сонячно, то на Новий рік треба очікувати морозу, а наступного року буде гарний врожай;
  • якщо на Ганни на деревах іній, тоді на Новий рік буде відлига;
  • якою буде погода 22 грудня до полудня, таку можна чекати і до кінця грудня;
  • а яка погода стоїть до ночі, такою буде вся зима;
  • іній на Ганни вкрив дерева, наступний врожай буде хорошим;
  • якщо 22 грудня йде дощ, то навесні очікуйте холодів;
  • безвітряний і тихий день на хороший врожай садовини.

Свята

Заборони 22 грудня

  • 22 грудня, в день Анни, вагітним жінкам не дозволяється роздмухувати в печі вогонь, бо дитина народиться з червоною міткою.
  • Без особливої потреби заборонялося в день Анни виходити з дому, бо вважалося, що цього дня сили світла та темряви борються між собою.
  • Дівчатам і молодицям, у яких 22 грудня болить голова, забороняється прясти.
  • Протягом дня вагітним жінкам не можна братися за будь-яку роботу.

Новини про погоду

  • На березі Середземного моря в місті Олександрія випав сніг. Подробиці, фото та відео – в матеріалі.
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Авторка публікації
Юлія Леськова
У 2019 році закінчила факультет «Журналістики та інформації» у БГПК ім. Михайла Грушевського за спеціальністю «Видавнича справа та редагування». Працювала кореспонденткою та редакторкою сайту регіонального видання Буковини. Тепер працюю у команді крутих людей на Новини.LIVE Одеса!
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свята прикмети традиції
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