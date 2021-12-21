Яке свято 22 грудня: прикмети, традиції та заборони цього дня

Цього дня світ відзначає День настання ночі.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що відзначають у світі

В Україні – День енергетика, День працівників дипломатичної служби;

в Індії – День математики;

у США – День висадки англійських колоністів, День обміну печивом, День коротунів, День хліба з фініками і горіхами;

в Індонезії – День матері;

на Кубі – День вчителя;

у В'єтнамі – День збройних сил;

у Зімбабве – День єдності.

Яке релігійне свято 22 грудня

22 грудня в церковному календарі – Свято зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці. Це важлива дата, адже саме в цей день була зачата Богородиця Діва Марія.

Свята Анна була однією з роду царя Данила. Саме він був засновником династії царів Іудеї. Народилася в сім’ї священника Матанна і стала дружиною Йоакима. Довгий час подружжя залишалося бездітними. Вони часто ходили до церкви та молилися, щоб Бог послав їм дитину. Одного разу до Анни та Йоакима явився Ангел Господній і сказав, що їхні молитви було почуто. Радісні, вони поспішили в Єрусалим, щоб в храмі принести хвалу Богу.

За те, що Господь подарував Анні та Йоакиму дитину, подружжя вирішило віддати її на служіння до Храму. Через дев’ять місяців після явлення Ангела, у них народилася донька. Її назвали Марією.

22 грудня, День Анни, коли сталося диво і подружжя зачало Діву Марію після поцілунку та обіймів, вважається невинним зачаттям. Церква вважає, що через це на Богородицю не перейшов первородний гріх, що стало першим проявом Божественного Порятунку людського роду.

В народі Анну вважають заступницею жінок. Тому до неї звертаються до святої, коли потрібен її захист та покровительство. Особливо часто моляться святій Анні вагітні, просячи, щоб пологи минули успішно, а дитина народилася здоровою.

Хто святкує іменини

Володимир;

Василь;

Олександр;

Степан;

Вольдемар;

Анна (Ганна);

Єфросинія.

Цей день в історії

69 рік – після довготривалої громадянської війни очільником Римської імперії стає Тіт Флавій Веспасіан;

1216 рік – папою Римським Гонорієм III затверджено орден мандрівних проповідників (домініканців);

1845 рік – у Філадельфії (США) було вперше продемонстровано роботу синтезатора голосу, який створив німецький винахідник Йозеф Фабер;

1882 рік – помічник американського винахідника Томаса Едісона, Едвард Джонсон придумує ялинкову електрогірлянду;

1895 рік – німецький фізик Вільгельм Рентґен опромінив руку дружини "Х-променями", він отримав один із перших у світі рентґенівських знімків;

1905 рік – в Москві починається грудневе збройне повстання;

1917 рік – Володимир Винниченко, очільник уряду Української Народної Республіки підписує розпорядження про створення Генерального секретарства з міжнародних справ;

1917 рік – Малою Радою Української Народної Республіки ухвалено закони про Головну скарбницю та Державний банк України;

1917 рік – в Конгресі США вводять в країні “сухий закон”;

1918 рік – в Києві командир Осадного корпусу січових стрільців Євген Коновалець видав наказ про заборону антидержавної агітації;

1941 рік – до Вашингтона прибуває британський прем'єр-міністр Вінстон Черчілль, щоб розпочати переговори з президентом США Франкліном Рузвельтом і об’єднати англо-американські зусилля проти війни з Німеччиною та Японією;

1947 рік – на установчих зборах в Італії ухвалюють першу республіканську конституцію;

1971 рік – Генеральною Асамблеєю ООН затверджено рішення Ради Безпеки про призначення австрійського дипломата Курта Вальдхайма на посту Генерального секретаря ООН;

1972 рік – в Білій Церкві на комбінаті шин і гумотехнічних виробів випускають першу продукцію;

1988 рік – Південно-Африканська Республіка підписує з ООН угоду, згідно з якою здобула незалежність остання в Африці колонія — Намібія;

1989 рік – за згодою між керівниками Західної та Східної Німеччини вперше після зведення "берлінської стіни" Бранденбурзькі ворота відкрили для вільного проходу через них громадян обох держав;

1990 рік – перша Генеральна асамблея засновників створює Національний олімпійський комітет України;

1999 рік – пост прем’єр-міністра України обіймає Віктор Ющенко.

Традиції 22 грудня

Наші предки називали 22 грудня, День святої Анни, "народинами сонця". Адже цей день вважається найкоротшим в році. Казали, що після Ганни сонце вже повертає на літо. Також в народі існувала така приповідка: "у день Анни світловий день додається на горобиний крок". В давнину 22 грудня існував цікавий звичай – дзвіняр, який сповіщав про народження сонця, отримував 24 срібняки.

Особливо день Анни шанували вагітні жінки. Адже вона вважається їхньою захисницею. А ось молоді дівчата обов’язково збиралися на сходки, щоб вирішити, як святкувати різдвяні свята. В дівчачих громадах, як і в парубоцьких, завжди існували свої звичаї та традиції. Наприклад, був такий обряд, що на сходки могла прийти будь-яка дівчина, якщо вона вміє вишивати, шити, прясти, ткати. Також саме в день святої Анни починали виготовляти різноманітні різдвяні прикраси: "їжачки" та "павуки" з соломи.

Жінки 22 грудня починали прибирати в оселі, щоб підготувати її до свят. А щоб на Різдво була свіжина, то свиням давали більше їжі. На Буковині існувало повір’я, що саме з Ганни починається новий рік. Оскільки до цього часу вже встановлювалася зимова дорога, то говорили:"на Ганьки сідай в санки".

В день Анни також існувало кілька традицій, пов’язаних із бджільництвом. Часто в народі говорили: "ходять у погріб до бджіл, щоб добре роїлись", або "починають бджоли мед їсти". Пасічники обов’язково цього дня молилися Богу, щоб наступного року був густий мед.

Прикмети цього дня

дивилися, який день: на Ганни сонце повертає на літо, а зима – на мороз;

якщо 22 грудня світло і сонячно, то на Новий рік треба очікувати морозу, а наступного року буде гарний врожай;

якщо на Ганни на деревах іній, тоді на Новий рік буде відлига;

якою буде погода 22 грудня до полудня, таку можна чекати і до кінця грудня;

а яка погода стоїть до ночі, такою буде вся зима;

іній на Ганни вкрив дерева, наступний врожай буде хорошим;

якщо 22 грудня йде дощ, то навесні очікуйте холодів;

безвітряний і тихий день на хороший врожай садовини.

Заборони 22 грудня

22 грудня, в день Анни, вагітним жінкам не дозволяється роздмухувати в печі вогонь, бо дитина народиться з червоною міткою.

Без особливої потреби заборонялося в день Анни виходити з дому, бо вважалося, що цього дня сили світла та темряви борються між собою.

Дівчатам і молодицям, у яких 22 грудня болить голова, забороняється прясти.

Протягом дня вагітним жінкам не можна братися за будь-яку роботу.

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