Іменини Анни 22 грудня: привітання в прозі, віршах і листівках

Щирі і чудові привітання для Анни в її День Ангела дуже порадують ваших знайомих, рідних і друзів. 22 грудня не забудьте привітати власниць цього світлого імені, адже їм будуть приємні ваші привітання.

Новини.LIVE зробило добірку кращих поздоровлень

Читайте також: Яке свято 22 грудня - прикмети, традиції та заборони цього дня

Ім'я Анна має давньогрецьке коріння. Вона означає благородство, милосердя і граціозність. Власниці цього чудового імені святкують свої іменини кілька разів, зокрема, 4 листопада, 11 Листопада, 22 грудня, 16 лютого, 8 квітня, 25 Червня, 18 липня, 7 серпня, 10 і 22 Вересня, 15 Жовтня.

Поздоровлення в листівках

Поздоровлення у віршах

Святкує Ангел, там поміж зірок

Свої чудові, добрі іменини.

А ми вітаємо нині всіх жінок

З прекрасним, гарним іменем - Анна!

Хай Ангел захищає від тривог

Від лиха і біди оберігає.

Хай щастя шле всемилостивий Бог,

І завжди у житті допомагає!

***

Нехай любов, і віра, і надія

В душі цвітуть немов весняні квіти.

Нехай здійсняться найкращі мрії,

Бажаємо в добрі і мирі жити,

Ангелик хай завжди допомагає,

Дарує щастя на життєвій ниві

Анна, ми вам радості бажаємо

Щоб ви були здорові і красиві!

***

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім'я твоє-як хвиль прибій,

Що завжди приходить на пам'ять.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів і хороших снів,

Багато добра і долі!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша-як примхлива хвиля,

Не даєш нам нудьгувати ні дня!

З усіх Анничок, мабуть, лише одна така,

що можна гомонити хоч всю ніч без сну,

А іноді приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, так що тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничка, довгих років бажаю!

***

Я тебе вітаю, мила Анна,

Бо Ангел твій святкує іменини,

Від рідних Я бажаю радості і тепла,

Щоб доля ніжно цілувала кожну годину,

Щаслива будь в колі друзів і сім'ї!

А ще бажаю я тобі любові і добра!

На багато і благі твої літа!

***

У день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі вітання!

В іменини ми бажаємо,

І щодня і щомиті,

Нехай же Анні допомагає,

Ангел покровитель!

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, недбайливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У родині любов і шана

З днем ангела Анно!

***

Бажаємо, що мрії здійснилися,

Бажаємо миру і добра,

І серце щоб Анни зігріли

Теплі і щирі слова!

Нехай сяють на небі всі зірки,

Але доля нехай посміхається,

І навіть найважчі гори

З успіхом легко долаються.

***

Анна!

Я тебе вітаю зі святом.

Нехай життя буде багатою,

Нехай дарує тобі радість,

Нехай відступить біль і слабкість.

Нехай здоров'я міцним буде,

Нехай шанують тебе люди,

Нехай тобі все вдається,

Щастя нехай рікою ллється.

Ангел нехай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа нехай заступить.

Нехай тебе весь Всесвіт любить!

***

Хай Ангел вбереже і захистить.

Крильми прикриє мов мале дитя.

Щасливу саму, неповторну мить

Розтягне довжиною у життя.

Анно, в цей чудовий, гарний день

Так хочеться багато побажати:

Добра, здоров’я, дорогих людей

Які любов’ю вміють зігрівати.

Ясного неба, і легких доріг,

І мрія заповітна хай здійсниться.

Хай щастя переступить твій поріг

І у душі назавжди залишиться.

***

Нехай літа волошками цвітуть!

Життя ясне дарує Ангел з неба,

Хай щастя й радість в дім твій увійдуть,

І у душі оселяться у тебе!

З днем Ангела, з чудовим, гарним днем.

Хай буде доля сонечком зігріта

Хай Ангел захищає від проблем,

А у житті завжди квітує літо.

Привітання в прозі

Дорога Анна, щиро бажаю тобі, щоб завжди і всю тебе на кожному кроці оберігав і підтримував твій ангел хранитель. Нехай всі твої ідеї, мрії і починання втілюються в життя. Нехай тобі завжди супроводжує удача, процвітання і успіх.

***

Моя рідненька Анна, сьогодні ти святкуєш свій день Ангела. Я тебе вітаю і від щирого серця бажаю, щоб Ангел тебе завжди захищав від різних бід, напастей, невдач. Нехай він завжди направляє тебе на вірний шлях в цьому житті, відганяє від тебе дурні думки, які змушують тебе сумувати. У цей святковий день щиро хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхалася, раділа життю. Нехай Твій Ангел завжди тебе підтримує! Будь щаслива і здорова!

***

Дорога Ганнуся, щиро вітаю тебе з днем Ангела. Я бажаю, щоб завжди була щаслива і здорова. Нехай в житті здійснюються всі твої мрії і плани. Нехай Сам Господь Бог береже тебе на багато і благі літа. Зі святом!

***

Анна, вітаємо Вас з іменинами. Нехай в цей святковий день здійснюються всі ваші мрії і плани. Бажаємо вам миру, злагоди, натхнення в житті, міцного здоров'я та сімейного щастя.

Інші цікаві новини