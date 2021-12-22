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Без іноземних мов та видатних письменників: 5 фактів про освіту в СРСР, які робили її гіршою

Суспільство
22 грудня 14:03
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За допомогою ідеологічної обробки у ті часи можна було досягнути майже будь-якого результату
Без іноземних мов та видатних письменників: 5 фактів про освіту в СРСР, які робили її гіршою

У наш складний час, попри десятки тисяч доказів кривавого терору з боку СРСР, досі популярно ідеалізувати радянський союз. Така тенденція спостерігається не тільки з боку людей поважного віку, річ у тім, що молоде населення деяких країн, які були в СРСР також відчуває “ностальгію” за тим, чого не було. Особливо це стосується освіти, оскільки це була окрема стаття пропаганди.

Про це повідомляє meduza.

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Варто зазначити, що світлі сторони все ж були. Так, випускники факультетів математики та фізики в СРСР вважалися одними з найкращих у світі й дуже високо кваліфікувалися у будь-якій країні тих часів.

Історія КПРС — непотрібні предмети

З 1956 року всіх студентів СРСР без винятку змушували проходити спеціалізовані ідеологічно-навчальні курси. Вже тоді, фізики, математики, інженери, вчителі та аграрії й інші молоді спеціалісти були готові до нововведених предметів. У 1956 році діалектичний матеріалізм та історія партії у списку дисциплін ВНЗ не стали сюрпризом. Річ у тім, що у 1925 році до обов'язкових предметів додали “основи марксизму-ленінізму” — об'єднання діамату та історії комуністичної партії в одному курсі.

Как в советских вузах преподавали идеологические дисциплины - Газета.Ru

14 листопада 1938 року у зв'язку з виданням “Короткого курсу історії ВКП(б)” центральний орган більшовицької партії наказав всім ВНЗ посилити партійну пропаганду. Так, серед населення організовували спеціальні курси підготовки агітаційних працівників у вишах та інших установах. Вся ця ідеологічна обробка заважала студентам освоювати справжні науки та сильно відривала від навчання в цілому.

Відраховували з політичних міркувань

Ця інформація ніколи не була секретною. Історія пам’ятає тисячі випадків відрахування студентів й звільнення викладачів на політичному підґрунті. Так, “неблагонадійних” та дітей дисидентів виключали з ВНЗ з політичних міркувань. 

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Якщо “провина” студента чи викладача була “непробачною”, навіть після звільнення\відрахування до них приїжджали співробітники іншої установи для проведення “роз'яснювальної роботи” й вирішення подальшої долі дисидентів та інакодумців.

Відсутність іноземних мов

Іноземні мови викладалися слабо та не були орієнтиром для системи освіти. У наш час, майже всі діти мають хоч якісь базові знання іноземних мов. Зокрема виділяється англійська, оскільки її міжнародний статус сильно впливає на сьогодення. Діти та студенти в СРСР перебували у стані ізоляції, так само як й система освіти вищої школи союзу.

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Звісно, колишні громадяни СРСР скажуть, що у ВНЗ та ЗОШ вивчали німецьку мову, а ближче до 1980 років навіть з’явилися курси англійської, але якістю вони не відрізнялися. У ВНЗ, які готували перекладачів працювали іноземні викладачі, або висококваліфіковані колишні військові офіцери із поглибленим знанням мов. У таких закладах рівень освіти був найвищим.

Відсутність відомих письменників, поетів і художників

У радянських школах дуже суворо ставилися до вивчення творчості та біографії багатьох діячів. Так, більшість видатних письменників та митців просто не потрапили до навчальних програм. Річ у тім, що тоді вони не відповідали радянським ідеологічним критеріям, оскільки їх творчість так чи інакше не збігалася з “правильним” уявленням світу.

Неправильні книги. Як цензура і пропаганда розкололи СРСР на протестну меншість і слухняну більшість / НВ

Деякі з цих митців стали популярними лише після розпаду СРСР. Приклади заборонених авторів: Ахматова, Цвєтаєва, Пастернак, Мандельштам, Гумільов.

Неправильна подача історії

Окрема тема маніпуляцій, яку використовують й у наш час під закликом “Зупинено переписування історії”. З початку утворення СРСР у ВНЗ викладали тільки таку “історію”, яку попередньо схвалював партійний апарат.

Расстреляли из-за наколки со Сталиным» Почему советская власть мучила и убивала детей: История: Наука и техника: Lenta.ru

Так, трактування подій не могло розходитися з ідеологічними настановами. Окремі епізоди історії взагалі замовчувалися. Студенти та школярі у ті часи не мали змоги дізнатися про радянські репресії чи геноцид, оскільки інформації у вільних джерелах просто не було.

Репрессии не стали изобретением велосипеда» Зачем был нужен сталинский террор: История: Наука и техника: Lenta.ru

Більше історій про часи СРСР

  • Мода на зачіски, особливо серед жінок, змінюється дуже швидко і те, що було в тренді пів року тому, вже не актуально. Тому зараз, нам здаються моторошними зачіски жінок, які були модними в СРСР.

  • Освіта у навчальних закладах за часів СРСР знана якістю та всебічністю. І все завдяки дисципліні та високим стандартам, дотримання яких очікували від кожного учня. Щоправда, нерідко ці стандарти супроводжувались дивакуватими заборонами.

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Автор публікації
Віталій Томін
У 2017 році закінчив ОНУ ім. І. І. Мечникова за спеціальністю журналістика. За три роки до випуску розпочав свою діяльність з ОДТРК (Одеська телерадіокомпанія). З Третього курсу працював у газеті "Моряк України". У 2020 році бажання розвиватися та працювати на благо суспільства привело на Новини. LIVE Odesa.
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освіта СРСР історія міфи
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