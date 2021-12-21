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6 простих кроків, які треба зробити, щоб заснути за 60 секунд

Довго лежите в ліжку і ніяк не можете заснути? Вже порахували всіх овечок та баранчиків? З безсонням стикається кожна людина час від часу. Як на зло, це найчастіше відбувається перед важливою подією або раннім підйомом. Які є ефективні способи, щоб заснути всього за хвилину?

Новини.LIVE підготувало для вас 6 простих кроків до здорового сну.

Читайте також:Як побороти безсоння: 7 простих порад

Метод дихання 4-7-8

Дихання хорошій спосіб, щоб розслабитися, звільнити голову від надокучливих думок та швидко заснути. Існують спеціальні методи, які працюють максимально ефективно. Метод 4-7-8 зосереджується на медитації. Він розслабляє ваше тіло та переводить у стан сну. Спочатку вам необхідно прижати кінчик язика до піднебіння за передніми зубами. Він весь час має бути там.

В ліжку

Інструкція:

  • Привідкрийте губи і видихніть. Повинен виникнути свистящий звук
  • Далі закрийте рот та вдихайте повільно через ніс протягом 4 секунд
  • Затримайте дихання на 7 секунд
  • Видихийте, так як сказано у першому пункті, але вже протягом 8 секунд
  • Не варто надто акцентувати увагу на процесі. Ви в першу чергу маєте розслабитися. Намагайтеся не думати над кожним кроком
  • Щонайменше зробіть чотири підходи. Але якщо, ваше тіло захоче спати раніше, то не мучте себе, а піддайтеся чарам Морфея.

Сон

Цей спосіб допоможе вам заснути всього за хвилину. Іноді може знадобитися більше часу, адже все індивідуально. З практикою ефект буде 100 %.

Більше новин про сон та сновидіння

  • Під час польоту в літаку не зважди вдається заснути. Стюардеса поділилася дієми порадами. Вам не доведеться перші декілька днів відпустки відходити від перельоту.
  • Міцний сон є основною складовою фізичного тапсихологічного здоров'я людини. Для того, щоб ваш організм відпочивав достатній час, йому необхідно спати від 7 до 8 годин на добу. Але часом заснути в запланований час не виходить.
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Авторка публікації
Софія Дорощук
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