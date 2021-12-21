6 простих кроків, які треба зробити, щоб заснути за 60 секунд

Довго лежите в ліжку і ніяк не можете заснути? Вже порахували всіх овечок та баранчиків? З безсонням стикається кожна людина час від часу. Як на зло, це найчастіше відбувається перед важливою подією або раннім підйомом. Які є ефективні способи, щоб заснути всього за хвилину?

Новини.LIVE підготувало для вас 6 простих кроків до здорового сну.

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Метод дихання 4-7-8

Дихання хорошій спосіб, щоб розслабитися, звільнити голову від надокучливих думок та швидко заснути. Існують спеціальні методи, які працюють максимально ефективно. Метод 4-7-8 зосереджується на медитації. Він розслабляє ваше тіло та переводить у стан сну. Спочатку вам необхідно прижати кінчик язика до піднебіння за передніми зубами. Він весь час має бути там.

Інструкція:

Привідкрийте губи і видихніть. Повинен виникнути свистящий звук

Далі закрийте рот та вдихайте повільно через ніс протягом 4 секунд

Затримайте дихання на 7 секунд

Видихийте, так як сказано у першому пункті, але вже протягом 8 секунд

Не варто надто акцентувати увагу на процесі. Ви в першу чергу маєте розслабитися. Намагайтеся не думати над кожним кроком

Щонайменше зробіть чотири підходи. Але якщо, ваше тіло захоче спати раніше, то не мучте себе, а піддайтеся чарам Морфея.

Цей спосіб допоможе вам заснути всього за хвилину. Іноді може знадобитися більше часу, адже все індивідуально. З практикою ефект буде 100 %.

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