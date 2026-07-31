"Стерти чат": новий сингл Макса Барських

Макс Барських. Фото: обкладника треку.

Марина Кісаделі Редактор

Новий сингл "Стерти чат" продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисяч українських слухачів.

Якщо послухати п’ять останніх композицій поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку.

"Стерти чат" додає цій історії нових барв. Тут більше самоіронії, легкості та внутрішньої свободи. Звучання поєднує елементи інді-попу та фанку, залишаючись впізнаваним для творчого почерку Барських, але водночас відкриваючи новий настрій.

Макс Барських. Фото: обкладника треку.

Макс Барських: "Для мене ця пісня схожа на післясмак літа. Коли спекотно і зовні, і всередині. Коли ти робиш багато зайвих кроків не тому, що хочеш, а тому, що просто не можеш їх не зробити. Мені здається, багато хто хоча б раз проживав таку історію", — коментує прем’єру музикант.

Досвічені прихильники артиста вже давно здогадались, що восени на них чекає новий повноформатний альбом від Макса Барських.