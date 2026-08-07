Open Air Fest Макса Барських перетворився на соціокультурне явище літа

Макс Барських. Фото: Open Air Fest

Марина Кісаделі Редактор

Понад 1,46 млн грн на підтримку Головного управління розвідки Міністерства оборони України, десятки тисяч глядачів, 11 міст і сотні дописів у Threads та Instagram — із такими показниками Open Air Fest Макса Барських виходить на екватор свого всеукраїнського туру. Новий проєкт артиста вже вийшов за межі традиційного концертного формату, перетворившись на масштабну культурну подію, що поєднує музику, благодійність, соціальні ініціативи та нову модель взаємодії з аудиторією.

Після прем’єри фестивального формату в Києві 27 червня команда вирушила у всеукраїнський тур, який охопить 22 міста. На відміну від класичних гастролей, Open Air Fest фактично переносить повноцінний літній фестиваль у різні регіони країни. Якщо раніше глядачеві потрібно було їхати на масштабну музичну подію, то тепер фестиваль сам приїжджає до свого слухача.

Виступ Макса Барських. Фото: Open Air Fest

Max Barskih "Сьогодні має сенс" Open Air Fest — це високобюджетний проєкт, який об’єднує понад 150 фахівців творчих, технічних і виробничих професій, створює сотні робочих місць і підтримує суміжні галузі. Разом із головною сценою до міст приїжджають масштабна технічна інфраструктура, виробничі служби, інтерактивні зони, фудкорти та спеціальні гості.

Співачка KLER. Фото: Open Air Fest

У різних містах до фестивалю долучилися KLER, IVAN LIULENOV, TVORCHI, Soul Delusion, Артем Котенко та Софія Нерсесян. Таким чином проєкт не лише розширює власну аудиторію, а й створює додаткові можливості для молодих українських артистів.

Для музичної індустрії це також стало своєрідним сигналом: навіть в умовах повномасштабної війни масштабні культурні проєкти можуть реалізовуватися, створювати робочі місця та підтримувати розвиток ринку. Водночас фестиваль такого масштабу став можливим завдяки стратегічному партнерству із Sense Bank та Mastercard.

Ганна Ковальова. Фото: Open Air Fest

Втім, економічна складова — лише одна частина проєкту. Від самого початку Open Air Fest задумувався як відповідь на реалії воєнного часу. Це простір, створений для людей, які вже понад чотири роки живуть у стані постійного стресу, невизначеності та виснаження.

Ліда Лі та Даніель Салем. Фото: Open Air Fest

Саме тому соціальна складова стала одним із системних елементів фестивалю. За підтримки генеральних партнерів — Sense Bank та Mastercard — діє програма соціальних квитків, яка дозволила значно більшій кількості українців відвідати концерти. Крім того, понад 2 000 безкоштовних квитків отримали військові, медики, родини захисників та представники інших соціальних категорій.

Ще одним ключовим напрямом залишається благодійність. За час туру команда вже передала 1 137 400 грн на підтримку ГУР МО України. Додатково 329 340 грн вдалося зібрати під час благодійних аукціонів, які проходять на кожному концерті.

Макс Барських. Фото: Open Air Fest

Однак головним результатом Open Air Fest стали не фінансові показники. Найточніше масштаб проєкту сьогодні відображає реакція його аудиторії. Після кожного концерту Threads фактично перетворюється на відкритий щоденник фестивалю, де українці масово діляться особистими історіями та емоціями.

"Я дуже давно люблю творчість Макса Барських, і мої діти вже теж. Здається, усе моє оточення почало слухати його пісні", — написала одна з відвідувачок.

Інша глядачка порівняла концерти артиста з улюбленими цукерками: достатньо одного разу, щоб захотіти повернутися знову. Ще одна зазначила, що під час шоу "реальність просто ставиш на паузу".

Саме ця фраза стала однією з найпоширеніших характеристик фестивалю. Серед інших тем, які регулярно повторюються у відгуках, — атмосфера, живий звук, масштаб постановки, організація та відчуття безпеки всередині спільного культурного простору.

"Живий звук, неймовірна атмосфера, світло, енергетика — усе настільки гармонійно, що дві години пролетіли як одна мить", — йдеться в одному з дописів.

Відвідувачка концерту в Рівному назвала квиток на Open Air Fest "найкращою інвестицією в емоції за останній рік". Інша прихильниця розповіла, що саме цього літа здійснила багаторічну мрію — вперше побувала на концерті Макса Барських. У Вінниці похід на шоу жартома охрестили "побаченням із Максом Барських", тоді як інша гостя написала: "Якщо після концерту немає сил говорити, а ноги не слухаються — значить, вечір прожитий на всі 100%".

Особливо показовою стала реакція після концерту в Одесі. Через нічний ракетний обстріл і тривалу повітряну тривогу проведення шоу до останнього залишалося під питанням. Після відбою концерт усе ж відбувся.

Саме після Одеси з’явився один із найцитованіших відгуків туру:

"Цей концерт повернув мене в життя до повномасштабної війни. Стадіон у нашому місті, концертний вайб, запах фудкорту, усміхнені люди".

Схожі думки повторюються в десятках інших дописів. Для багатьох глядачів Open Air Fest став не лише музичною подією, а й способом хоча б на кілька годин повернути відчуття звичного життя. Саме ця емоційна складова пояснює, чому навколо фестивалю сформувалася активна цифрова спільнота, яка продовжує жити й після завершення кожного концерту, а сам проєкт поступово перетворюється на одне з найпомітніших соціокультурних явищ українського літа.