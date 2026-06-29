Макс Барських перетворив своє нове шоу "Сьогодні має сенс" на глемпінг

Макс Барських. Фото: Open Air Fest

Марина Кісаделі Редактор

27 червня у Києві стартував всеукраїнський Open Air Fest Макса Барських "Сьогодні має сенс" — проєкт, який не лише відкрив концертний тур артиста, а й символічно повернув ВДНГ атмосферу великих літніх фестивалів. Простір перетворився на справжній глемпінг із лаунж-зонами, барами, фудкортами, фотолокаціями, партнерськими активностями та тисячами людей, які провели тут цілий день — від перших денних виступів до масштабного вечірнього шоу.

Символізм цієї події поза межами загальноприйнятого концертного формату. Саме тут, у місці, яке десятиліттями було одним із символів радянської ідеології, Макс Барських представив другу частину свого нового україномовного альбому.

Подібні культурні трансформації вже давно стали частиною творчої стратегії артиста. Від пісні "Буде весна", яка стала одним із музичних символів перших місяців повномасштабної війни, до історичного "ре-відкриття" Палацу спорту у 2023 році після тривалої паузи, а згодом — виходу україномовного альбому-бестселера "Зорепад". Кожен із цих кроків став частиною послідовного переходу до нового етапу творчості та лагідної українізації багатомільйонної аудиторії співака.

Макс Барських. Фото: Open Air Fest

Формат фестивального дня відкрили виступи спеціальних гостей — Софії Нерсесян, Артема Котенка, а також Івана Люленова та KLER. Проте головною подією вечора стало нове шоу Макса Барських у супроводі Національного президентського оркестру.

Естетика бурлеску, ретро-бондіани, розкішні костюми, спокуслива пластика, сценографія та хореографія кліпу "Кольє" органічно перейшли з екрану на сцену, перетворивши концерт на масштабний музичний перформанс із атмосферою сучасного мюзиклу просто неба.

Макс Барських. Фото: Open Air Fest

"Над цим шоу працювали понад 200 людей, і шоу такого масштабу ми готували понад 3 місяці. Ми задоволені тим, як все відбувається, що люди, напередодні дня Конституції мають змогу так відпочити та відірватися", — прокоментував Алан Бадоєв.

Після київської прем’єри шоу "Сьогодні має сенс" вирушає у всеукраїнський тур, який охопить 22 міста.

Генеральні партнери Max Barskih "Сьогодні має сенс" Open Air Fest - Sense Bank та Mastercard Україна.