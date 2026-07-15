Atlas Festival презентував нову главу кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу"

Кадр з кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Фото: Atlas Festival.

Марина Кісаделі Редактор

Atlas Festival спільно з фондом "Повернись живим" і ПриватБанком презентували нову главу благодійної кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Ролик створили на підтримку масштабного збору 150 мільйонів гривень для захисту українського неба. Цього разу команда переосмислила всесвіт культової фентезійної саги "Володар перснів".

Середзем’я знову в небезпеці. Щоправда, тепер його порятунок залежить від мільйонів українців, які щодня викладаються на 150%.

Кадр з кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Фото: Atlas Festival.

Легендарне братство вирушає у свою найважливішу подорож — збирати кошти на "Дронопад". На героїв чекають магічні артефакти, підступні вороги та випробування, пройти які можна лише разом.

Кадр з кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Фото: Atlas Festival.

Роль Фродо, якому випала непроста місія привести братство до мети, виконав Саша Потупа. Його супроводжують Жека Курган в образі Гендальфа, Влад Шевченко в ролі Сарумана, Саша Машлятіна в образі Арагорна, Настя Оруджева в ролі Гімлі та Даша Кубік в образі Леголаса. До зіркового братства також приєдналися Аміл і Раміл Насірови, Влад Стеблівський, Слава Кедр та Олег Свіщ.

Кадр з кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Фото: Atlas Festival.

Марк Куцевалов приміряв образ Голума — персонажа, який традиційно найбільше переймається долею цінних речей. А щоб у Середзем’ї все було максимально непередбачувано, у сюжеті з’явився навіть Доктор Хаус у виконанні Жені Ансліпінга. Кульмінацією фентезійної подорожі стала "Гендальф Паті".

Автори ролика перетворили впізнавані сцени культової саги на історію про сучасну українську суперсилу — здатність об’єднуватися заради спільної мети.

Усі зібрані кошти спрямують на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим", який забезпечує українські підрозділи обладнанням для виявлення, перехоплення та знищення ворожих безпілотників.

Кадр з кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Фото: Atlas Festival.

У межах нового етапу кампанії організатори також оголосили третій великий приз — новий Jeep Compass 2026 року випуску від страхової компанії VUSO. Стати його потенційним власником може кожен, хто задонатить на збір від 300 гривень.

Організатори наголошують: кожен донат посилює українські підрозділи та допомагає захищати небо від ворожих безпілотників. Адже справжня магія починається там, де люди об’єднуються заради спільної мети.

Долучитися до збору можна за посиланням:

https://next.privat24.ua/env/donate/7a067c7c