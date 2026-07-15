Голум, Фродо і Jeep Compass: Atlas Festival презентував нову главу кіносаги Володар донатів: Братство Атласу

Atlas Festival презентував нову главу кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу"
Atlas Festival спільно з фондом "Повернись живим" і ПриватБанком презентували нову главу благодійної кіносаги "Володар донатів: Братство Атласу". Ролик створили на підтримку масштабного збору 150 мільйонів гривень для захисту українського неба. Цього разу команда переосмислила всесвіт культової фентезійної саги "Володар перснів".
Середзем’я знову в небезпеці. Щоправда, тепер його порятунок залежить від мільйонів українців, які щодня викладаються на 150%.
Легендарне братство вирушає у свою найважливішу подорож — збирати кошти на "Дронопад". На героїв чекають магічні артефакти, підступні вороги та випробування, пройти які можна лише разом.
Роль Фродо, якому випала непроста місія привести братство до мети, виконав Саша Потупа. Його супроводжують Жека Курган в образі Гендальфа, Влад Шевченко в ролі Сарумана, Саша Машлятіна в образі Арагорна, Настя Оруджева в ролі Гімлі та Даша Кубік в образі Леголаса. До зіркового братства також приєдналися Аміл і Раміл Насірови, Влад Стеблівський, Слава Кедр та Олег Свіщ.
Марк Куцевалов приміряв образ Голума — персонажа, який традиційно найбільше переймається долею цінних речей. А щоб у Середзем’ї все було максимально непередбачувано, у сюжеті з’явився навіть Доктор Хаус у виконанні Жені Ансліпінга. Кульмінацією фентезійної подорожі стала "Гендальф Паті".
Автори ролика перетворили впізнавані сцени культової саги на історію про сучасну українську суперсилу — здатність об’єднуватися заради спільної мети.
Усі зібрані кошти спрямують на проєкт "Дронопад" фонду "Повернись живим", який забезпечує українські підрозділи обладнанням для виявлення, перехоплення та знищення ворожих безпілотників.
У межах нового етапу кампанії організатори також оголосили третій великий приз — новий Jeep Compass 2026 року випуску від страхової компанії VUSO. Стати його потенційним власником може кожен, хто задонатить на збір від 300 гривень.
Організатори наголошують: кожен донат посилює українські підрозділи та допомагає захищати небо від ворожих безпілотників. Адже справжня магія починається там, де люди об’єднуються заради спільної мети.
Долучитися до збору можна за посиланням: