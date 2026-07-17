Анна Трінчер презентувала новий хіт "Маргарита" у колі зіркових друзів

Анна Трінчер. Фото: з події.

Марина Кісаделі Редактор

Вчора, 17 липня, в самому серці столиці розгорнулася справжня італійська вечірка — співачка Анна Трінчер влаштувала велику презентацію нової пісні та відеокліпу "Маргарита" у ресторані "Sicilia".

Спеціально для цієї події ресторан перетворився на куточок сонячного півдня Італії. Заклад, народжений під сицилійським сонцем, ідеально транслював концепцію релізу: гості події змогли відчути південну атмосферу через особливий затишок та гастрономічні акценти. Протягом заходу запрошених пригощали тією самою "Маргаритою" у келихах, закусками, а також ексклюзивним десертом — морозивом зі смаком легендарного коктейлю від "Файні льоди".

Анна Трінчер. Фото: з події.

Ведучим події став Анатолій Анатоліч, а за музичний настрій відповідала відома інфлюенсерка та діджейка Анастасія Половинкіна. Вона зіграла тематичний сет з італійськими мотивами, який гармонійно доповнив концепцію вечора та змусив усіх присутніх танцювати ще до початку офіційної частини.

Під час презентації Анна Трінчер наживо виконала нову пісню "Маргарита", а також свої хіти "Зірочка палай" та "Твоя мама". Після виступу артистка разом із режисером Мітьою Шмураком розповіли про історію створення кліпу та процес зйомок, після чого відбувся прем’єрний показ роботи на великому екрані.

Анна Трінчер. Фото: з події.

Особливо зворушливим моментом вечора стала поява на сцені мами Анни. Артистка присвятила їй теплий сюрприз, заспівавши пісню, чим викликала щирі емоції у всіх присутніх. Приєднався до святкування й Діма Коляденко, який зіграв одну з ролей у кліпі "Маргарита" — шоумен вийшов на сцену, щоб особисто привітати співачку з успішним релізом.

"У "Маргариту" ми вклали величезну кількість сил, любові та літнього сонця. Я неймовірно вдячна кожному, хто знайшов час, прийшов розділити зі мною це свято та підтримати реліз. Бачити ваші усмішки, ваші очі й те, як ви вже підспівуєте нові рядки — це найбільша нагорода для артиста", — поділилася емоціями Анна Трінчер.

Олена Халік Головна редакторка Новини.LIVE. Фото: з події.

Подія зібрала велику кількість зіркових друзів та колег по сцені. Привітати Анну з релізом та провести справжній сицилійський вечір прийшли Павло Зібров, Ольга Сумська, Володимир Ярославський, Влад Дарвін, Діма Коляденко, Олег Машуковський, Анастасія Скальницька, Яна Дога, Анастасія Ткаченко, Олена Філонова, Діма Прокопов, Віталій Островський, ENLEO, Женя Кот, Наталія Татарінцева, Олексій Комаровський, Єгор Андрюшин, Єва Коршик, Алік Мкртчян, Юлія Гамалій, Лєра Дідковська, Павло Текучев, Анастасія Тащук, Diana Gloster, Валерія Андріївна, Катерина Лозовицька та багато інших.

"Маргарита" вже демонструє високі результати в мережі. За добу після виходу відеокліп посів перше місце в трендах YouTube, а також увійшов до чартів Spotify та Apple Music. Окрім цього, під трек у TikTok користувачі зняли вже близько 20 тисяч відео, що доводить — пісня точно стане одним з головних хітів цього літа.