Лілі Аллен заробляє на OnlyFans більше, ніж на піснях

Британська співачка Лілі Аллен. Фото: Instagram/lilyallen

Цього літа британська співачка Лілі Аллен завела акаунт на OnlyFans. На платформі, де зазвичай публікують інтимні фото та відео, артистка показує лише свої ноги. І, за її словами, це приносить більше грошей, ніж музика, якою зараз зірка не займається.

Про це повідомляє видання Billboard.

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Лілі Аллен багатіє на OnlyFans

Один із користувачів соцмережі X розкритикував співачку за те, що вона проміняла свій талант на платформу, яка асоціюється з фото та відео пікантного характеру. Мовчати Аллен не стала, та заявила: її композиції набирають 8 млн прослуховувань щомісяця лише тільки на Spotify.

Втім, профайл на OnlyFans, підписка на який обійдеться у десять доларів, дає їй більше.

Профіль Лілі Аллен на OnlyFans станом на 26 жовтня 2024 року. Скриншот: сайт OnlyFans

За даними видання Billboard, пісні Аллен приносять понад 4 тисячі доларів на день (за майже 900 тисяч прослуховувань). Втім, значну суму отримують лейбли, власники авторських прав, організації захисту прав артистів та інші агенти.

"Я отримую лише крихітний відсоток від того, що тут зазначено. Вам просто доведеться повірити мені, що неоліберальний капіталізм не дбає про те, чи отримують артисти плату за свою роботу", — прокоментувала солідні цифри Аллен.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українка з Only Fans сплатила понад 13 млн гривень податків. Також ми розповідали, що відома 62-річна супермодель Керол Альт зареєструвалася в OnlyFans.