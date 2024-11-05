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Гвінет Пелтроу розповіла, як підтримує ідеальну форму

5 листопада 2024 10:36
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Гвінет Пелтроу відкрила свої вечірні ритуали краси та секрети сяючої шкіри
Гвнет Пелтроу. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Вперше з 2019 року, американська акторка Гвінет Пелтроу зявиться на екрані разом з Тімоті Шаламе у новому фільмі Джоша Сарфді "Марті Супрім". З цієї нагоди вона вирішила поділитись деякими секретами краси.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню Look.

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Як Гвінет Пелтроу доглядає за собою

Зокрема, вона розповіла про особливий підхід до догляду за шкірою та підготовки до сну, який допомогає їй залишатись в чудовій формі та гармонії з собою. О 19:30 чи 20:00 вона починає налаштовуватись на відпочинок. 

Увечері Пелтроу любить прогулятись або випити келих червоного вина, що допомогає їй розслабитись. У її ритуалі догляду за шкірою немає зайвих кроків: спершу — ванна з використанням ексфоліанту, а далі — її нова сироватка з ретинолом власного виробництва, потім пептидна сироватка і зволожуючий крем. Усе завершується створенням особливої атмосфери для сну: без світла, звуків, у прохолодній кімнаті, з берушами і навіть заклеєним ротом, метод, який, за словами Гвінет, сприяє кращому сну. 

На ніч вона також може випити чаю з м'ятою, ромашкою або фенхелем і уникає їжі за пару годин до сну, вважаючи, що це покращує якість відпочинку. Також Гвінет цінує свіже повітря, а тому її ідеальне місце для сну — там, де можна залишити вікна відчиненими.

Перед сном Пелтроу з чоловіком ще іноді дивляться серіали, і хоча вона зазвичай віддає перевагу кримінальним шоу для розслаблення, наразі переглядає "Drops of God" на Apple TV+ за рекомендацією своєї мами.

Раніше ми писали про те, що Хлої Кардашьян зізналась, що робила ін'єкції краси. Також ми повідомляли, солістка гурту KAZKA показала приголомшливий результат схуднення на 10 кілограмів.


 

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