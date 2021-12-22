Чекали пів року: Саша Бо показала шанувальникам обличчя свого бойфренда

Українська блогерка-мільйонниця Олександра Пустовіт (Саша Бо) показала шанувальникам, як виглядає її новий хлопець. Раніше знаменитість приховувала його обличчя.

Емоційний знімок пари блогерка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Новим обранцем Саші Бо став Платон Тарнавський, її колишній одногрупник, зараз – стоматолог.

"Така довга і цікава історія", – підписала Бо фото, на якому цілується з коханим.

"Ось це фото чекав весь Instagram останні пів року", "Це законно, володіти таким красивим хлопцем?", "Ви ще й схожі! Щастя вам!", "Як ви схожі, як одне ціле", "Дуже схожі. Доля!" – засипали блогерку привітаннями підписники.

Саша Бо та Ігор Пустовіт – скандал між зірками

Саша та Ігор Пустовіт були разом понад шість років. В шлюбі у пари народилося двоє синів – Данило і Євген. Подружжя активно вели свої профілі в Instagram, де протягом усього часу ділилися яскравими знімками подружнього життя.

Наприкінці червня Саша дала інтерв'ю Маші Єфросиніній, в якому поскаржилася на спільне життя з Пустовітом.

Незабаром після цього блогерка оголосила про розставання з чоловіком.

У вересні Пустовіт знову з'явилася в програмі Єфросиніної і поділилася скандальними подробицями про життя з Ігорем.

Розлучення пари було призначено на 30 вересня. У суді подружжя вирішило не тільки питання, пов'язане з опікою над дітьми, а й розділ спільно нажитого майна.

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