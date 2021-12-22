"Друге весілля? Вінчання?" Лілія Ребрик заінтригувала фото в білосніжному вбранні

Лілія Ребрик заінтригувала шанувальників новими фотографіями, на яких позувала в білосніжному пеньюарі, а також поруч з букетом квітів, який нагадував весільний.

Знімки телеведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Лілія Ребрик вдруге виходить заміж?

Так, днями Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким полетіла до Барселони. Тоді телеведуча опублікувала знімок на тлі літака, який супроводила неоднозначним підписом. Зокрема, знаменитість зізнавалася, що для подорожі у них з чоловіком є "класний романтичний привід". Що саме мала на увазі Лілія, поки невідомо.

Тепер же Ребрик заінтригувала своїх шанувальників ще більше. В її соцмережі з'явилася серія фотографій, на яких вона позує в білосніжному вбранні, який нагадує образ нареченої. Крім того, поруч з Лілією лежить букет троянд, також схожий на весільний.

Шанувальники знову почали гадати, яка ж романтична подія відбудеться в Барселоні. Так, одні фоловери припустили, що Лілія та Андрій зіграють друге весілля, інші – вінчання.

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