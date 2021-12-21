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В Україні обрали "Міс плюс-сайз 2021": як виглядають красуні-переможниці. Фото

Шоубізнес
21 грудня 14:23
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У конкурсі взяли участь 27 дівчат
В Україні обрали "Міс плюс-сайз 2021": як виглядають красуні-переможниці. Фото

18 грудня в Києві відбувся фінал конкурсу Miss&MrsWorld Plus Size Ukraine 2021, в результаті якого стало відомо, хто поїде представляти нашу країну в наступному році на світовому конкурсі в Бразилії. До слова, перемога дісталася не одній учасниці - відразу чотири українки готуватимуться до поїздки.

Новини.LIVE пропонує подивитися, як виглядають головні красуні плюс-сайз.

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Як виглядають переможниці "Міс плюс-сайз 2021"

Так, як повідомляє генеральна директорка конкурсу Тетяна Котьолкіна, титули та можливість відправитися до Бразилії на фіналі отримали чотири учасниці. Miss Top of the World Plus Size Ukraine стала візажистка Євгенія Чумакова з Харкова, Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 отримала актриса Колмыкова Катерина з Маріуполя, MS World Plus Size Ukraine 2021 – співробітниця ДСНС Кузіна Ольга з Полтави, а MS Ukraine Plus Size Queen 2021 – бізнесвумен Черепна Галина з Харкова.

Євгенія Чумакова

Катерина Колмікова

Ольга Кузіна

Галина Черепна

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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