В Україні обрали "Міс плюс-сайз 2021": як виглядають красуні-переможниці. Фото

18 грудня в Києві відбувся фінал конкурсу Miss&MrsWorld Plus Size Ukraine 2021, в результаті якого стало відомо, хто поїде представляти нашу країну в наступному році на світовому конкурсі в Бразилії. До слова, перемога дісталася не одній учасниці - відразу чотири українки готуватимуться до поїздки.
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Так, як повідомляє генеральна директорка конкурсу Тетяна Котьолкіна, титули та можливість відправитися до Бразилії на фіналі отримали чотири учасниці. Miss Top of the World Plus Size Ukraine стала візажистка Євгенія Чумакова з Харкова, Mrs Top of the World Plus Size Ukraine 2021 отримала актриса Колмыкова Катерина з Маріуполя, MS World Plus Size Ukraine 2021 – співробітниця ДСНС Кузіна Ольга з Полтави, а MS Ukraine Plus Size Queen 2021 – бізнесвумен Черепна Галина з Харкова.