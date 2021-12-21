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Українську "Міс Всесвіт 2021" викликали до суду: що сталося

Володарка титулу" Міс Україна Всесвіт 2021", Анна Неплях перший раз у своєму житті потрапила до суду. Засідання присвячене ДТП, в яку потрапила модель.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. За даними журналістів, мова йде про аварію, яка трапилася 4 листопада.

Анна Неплях попала в ДТП

"Хотілося б рано вранці їхати куди-небудь в інше місце, але я їду на свій перший суд. У мене на цьому тижні два суди і всі по ДТП" - пояснила Неплях.

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ДТП з Ганною Неплях

За даними OBOZREVATEL, 4 листопада Анна Неплях, керуючи своїм червоним Mercedes-Benz, врізалася в два чужих автомобіля. У ДТП ніхто не постраждав, але машина зірки отримала серйозні пошкодження.

Про аварію Неплях повідомила відразу ж і зізналася, що у всьому винна вона сама. За словами моделі, вона не розрахувала гальмівний шлях. Вона також додала, що це - її перша серйозна дорожньо-транспортна пригода.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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Анна Неплях
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