Топ-5 світових зірок, які ненавидять Росію

У світі зростає число людей, які відкрито зневажають Росію за її політику. Серед них стає більше і більше знаменитостей.

Novyny.LIVE зібрали топ-5 всесвітньо відомих зірок, які відкрито заявили про свою нелюбов до держави-агресора.

Селена Гомез

Співачка активно підтримує ЛГБТ-спільноту і критикує анти-ЛГБТ-закони. Подібні законодавчі ініціативи, яких повнісінько в Росії і стали причиною нелюбові зірки до цієї країни. Тепер Гомез не гастролює в РФ, отримавши там "бан" і неодноразово заявляла про свою неприязнь до цієї країни.

Леді Гага

Американська поп-діва ще в 2013 році не побоялася заявити, що не любить Росію. Леді Гага зневажає агресивну політику цієї країни. Крім того, вона критикує консервативні ненависницькі погляди російського уряду на ЛГБТ.

Джим Керрі

Легендарний комік зненавидів РФ після американських президентських виборів 2016 року. Керрі розгнівали спроби російських спецслужб втрутитися в процес волевиявлення американців.

Дженніфер Лоуренс

Знаменита актриса вважає за краще не уточнювати причин своєї нелюбові до РФ. Натомість вона вказує загалом на неправильну політику Кремля.

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Але це не заважає їй відмовляти в будь-яких коментарях російським журналістам. А ще в 2017 році вона навіть попросила вивести пресу з РФ із залу, під час прем'єри фільму "Mom!".

Морган Фріман

Голлівудський актор відкрито звинуватив російську владу у втручанні у вибори в США 2016 року. Більш того, на знак своєї позиції, він з'явився у відеоролику, підготовленому американським урядом і присвяченому розслідуванню втручання Росії у виборчий процес в Штатах.

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