live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Шоубізнес
  • "Дивно було побачити її закиди": в YUNA відреагували на обурення Кароль з приводу її номінації

"Дивно було побачити її закиди": в YUNA відреагували на обурення Кароль з приводу її номінації

Шоубізнес
21 грудня 11:51
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 501
views-icon
Читати російською
Співачка образилася, що вона опинилася лише в одній номінації.
"Дивно було побачити її закиди": в YUNA відреагували на обурення Кароль з приводу її номінації

Днями Тіна Кароль обурилася списком номінацій популярної премії YUNA - співачка претендувала на перемогу лише як найкраща виконавиця. За словами зірки, її могли номінувати і в інших категоріях. Відреагувати на обурення Тіни вирішив генпродюсер премії Павло Шилько.

У коментарі "КП Україна" він дав відповідь, чому Кароль не потрапила в інші номінації.

Читайте також:
Що Кароль подарувала синові на 13-річчя: співачка розкрила подарунок

У YUNA відреагували на скандал з Кароль

Зокрема, Шилько заявив, що шоу Тіни Кароль не відповідало умовам YUNA, тому воно не потрапило в номінацію:

"Відповідь на це питання міститься у відкритому джерелі – регламенті нашої премії, який можна прочитати на офіційному сайті YUNA. Один з пунктів розділу 3, присвячений номінації "Найкраще концертне шоу", говорить: "У категорії можуть бути номіновані сольні (не фестивальні) музичні концерти та шоу українських артистів, які відбулися в період, зазначений у пункті 2, і на які здійснювався продаж квитків". Шоу Тіни було частиною фестивалю Atlas Weekend і проходило в безкоштовний день, тому, згідно з нашими правилами, не може претендувати на перемогу в цій номінації".

За словами Павла, він не розуміє закиди Тіни:

"Тіна Кароль - 6-разова переможниця YUNA, яка отримала також найпрестижнішу нагороду "За особливі досягнення в музиці" цього року на нашій 10-й церемонії. Тому мені дуже дивно було побачити її закиди в дефіциті уваги з боку нашої премії. Крім того, її потрапляння в номінацію "Найкраща виконавиця" в цьому році – це визнання значення тієї великої роботи, яку вона виконала за 2021 рік".

Інші новини зі світу шоу-бізнесу

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 501
премія Тіна Кароль
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

23 грудня 19:01

Шоубізнес
Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

23 грудня 18:36

Шоубізнес
"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

23 грудня 17:48

Шоубізнес
У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

23 грудня 16:44

Шоубізнес
Головна Шоубізнес "Дивно було побачити її закиди": в YUNA відреагували на обурення Кароль з приводу її номінації
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь