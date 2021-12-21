"Дивно було побачити її закиди": в YUNA відреагували на обурення Кароль з приводу її номінації

Днями Тіна Кароль обурилася списком номінацій популярної премії YUNA - співачка претендувала на перемогу лише як найкраща виконавиця. За словами зірки, її могли номінувати і в інших категоріях. Відреагувати на обурення Тіни вирішив генпродюсер премії Павло Шилько.

У коментарі "КП Україна" він дав відповідь, чому Кароль не потрапила в інші номінації.

У YUNA відреагували на скандал з Кароль

Зокрема, Шилько заявив, що шоу Тіни Кароль не відповідало умовам YUNA, тому воно не потрапило в номінацію:

"Відповідь на це питання міститься у відкритому джерелі – регламенті нашої премії, який можна прочитати на офіційному сайті YUNA. Один з пунктів розділу 3, присвячений номінації "Найкраще концертне шоу", говорить: "У категорії можуть бути номіновані сольні (не фестивальні) музичні концерти та шоу українських артистів, які відбулися в період, зазначений у пункті 2, і на які здійснювався продаж квитків". Шоу Тіни було частиною фестивалю Atlas Weekend і проходило в безкоштовний день, тому, згідно з нашими правилами, не може претендувати на перемогу в цій номінації".

За словами Павла, він не розуміє закиди Тіни:

"Тіна Кароль - 6-разова переможниця YUNA, яка отримала також найпрестижнішу нагороду "За особливі досягнення в музиці" цього року на нашій 10-й церемонії. Тому мені дуже дивно було побачити її закиди в дефіциті уваги з боку нашої премії. Крім того, її потрапляння в номінацію "Найкраща виконавиця" в цьому році – це визнання значення тієї великої роботи, яку вона виконала за 2021 рік".

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