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"Занадто худа": в мережі обговорюють фігуру Jerry Heil у тісному боді

Шоубізнес
22 грудня 01:30
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Співачка поділилася новим кадром зі зйомок
"Занадто худа": в мережі обговорюють фігуру Jerry Heil у тісному боді

Співачка Jerry Heil порадувала своїх шанувальників новою фотографією, на якій продемонструвала струнку фігуру в боді.

Фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram.

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Jerry Heil показала фігуру в тісному боді

На фотографії Jerry Heil позує у відвертому боді тілесного кольору, який підкреслив всі вигини тіла знаменитості. Зокрема, в кадрі співачка продемонструвала стрункі ноги та тонку талію. Образ завершували яскравий макіяж і незвичайна зачіска.

джерри хейл показала тело

джерри хейл показала фигуру

У коментарях шанувальники почали обговорювати фігуру зірки. Так, одні фоловери прийшли в захват від струнких форм дівчини, а інші, навпаки, відзначили, що Jerry Heil дуже худа, а також звернули увагу на відсутність пишних форм.

джерри хейл очень похудела

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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views-icon 3642
Jerry Heil
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