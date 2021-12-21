"Занадто худа": в мережі обговорюють фігуру Jerry Heil у тісному боді

Співачка Jerry Heil порадувала своїх шанувальників новою фотографією, на якій продемонструвала струнку фігуру в боді.

Фото знаменитість опублікувала на сторінці в Instagram.

Jerry Heil показала фігуру в тісному боді

На фотографії Jerry Heil позує у відвертому боді тілесного кольору, який підкреслив всі вигини тіла знаменитості. Зокрема, в кадрі співачка продемонструвала стрункі ноги та тонку талію. Образ завершували яскравий макіяж і незвичайна зачіска.

У коментарях шанувальники почали обговорювати фігуру зірки. Так, одні фоловери прийшли в захват від струнких форм дівчини, а інші, навпаки, відзначили, що Jerry Heil дуже худа, а також звернули увагу на відсутність пишних форм.

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