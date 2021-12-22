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Правила Нацвідбору на "Євробачення-2022" радикально змінили: як пройде захід

Шоубізнес
22 грудня 18:58
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Вже в кінці зими стане відомий переможець
Правила Нацвідбору на "Євробачення-2022" радикально змінили: як пройде захід

Національний відбір представника України на конкурс "Євробачення" у 2022 році буде проходити за новими правилами. Зокрема, цього разу глядачі побачать у прямому ефірі лише фінал відбору і вже наприкінці лютого стане відомий переможець.

Цю інформацію в ефірі "UA:Перший" підтвердив член правління Суспільного мовлення Ярослав Лодигін. Він нагадав, що два півфінали, як у попередні роки, проводитися не будуть.

Национальный отбор на Евровидение 2022

"Ми будемо проводити конкурс самостійно. Фінал нацвідбору відбудеться у форматі одного великого концерту десь в середині лютого – конкретну дату не скажу, але в третій декаді лютого ми точно будемо знати ім'я переможця або переможниці", – пояснив Лодигін.

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Крім того, він додав, що конкурсна пісня цього року має бути не довшою за три хвилини. Оприлюднена вона може бути раніше вересня 2021 року – новіші треки прийматися не будуть.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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