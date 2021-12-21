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Напівоголені Добринін і Квіткова влаштували зухвалу фотосесію. Фото

Шоубізнес
21 грудня 11:11
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Подружжя поділилося провокаційним кадром
Напівоголені Добринін і Квіткова влаштували зухвалу фотосесію. Фото

Після народження сина Льва Даша Квіткова та Микита Добринін з головою поринули в будні новоспечених батьків. Однак тепер подружжя, схоже, готове поєднувати турботу про малюка з блогерською діяльністю.

Нещодавно Даша та Микита знялися в зухвалій фотосесії, а провокаційним знімком Квіткова поділилася в своєму Instagram.

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Квіткова та Добринін знялися напівоголеними

"Чи не забули ви про те, що ми не тільки батьки в піжамі?",- поцікавилася у фоловерів Даша.

На фотографії пара постала в досить відвертих образах: Микита позував без одягу, засвітивши частину голого торсу, а Даша – в чорній білизні та шкіряному тренчі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

Примітно, що раніше Квіткова скаржилася, що після пологів її фігура дуже змінилася. Тоді дівчина влаштувала справжню боротьбу із зайвими кілограмами і, судячи з фотографії, Даші все ж вдалося повернути ідеальну форму. Про що свідчить і новий знімок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daria Kvitkova (@kvittkova)

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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views-icon 194
Даша Квіткова Нікіта Добринін
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