live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Пластичний хірург розповів, як змінювалася зовнішність Ротару

Шоубізнес
22 грудня 12:39
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 207
views-icon
Читати російською
Фахівець вважає пластику зірки однією з найбільш вдалих
Пластичний хірург розповів, як змінювалася зовнішність Ротару

Народна артистка України Софія Ротару чудово виглядає, незважаючи на свої 74 роки. На підтримку своєї краси вона витрачає величезні кошти і регулярно відвідує пластичного хірурга.

Як розповів фахівець з пластичної хірургії Володимир Плахотін, Ротару - успішний приклад того, як "важку артилерію" пластики можна поєднувати з щадними косметологічними процедурами.

София Ротару до и после пластики

"Це наше все, дівчина без віку і з безмежними можливостями для "тюнінгу": на нього Софія Михайлівна не шкодує коштів. З усіх представлених артистів у неї найкрутіша пластика. Але мені, як пластичному хірургу, кидаються в очі перекачані щоки - в районі скул по 5-6 "кубиків" гелю, це дуже пристойний обсяг. Звичайно, у Ротару прекрасно підтягнутий овал обличчя: на мій погляд, таких процедур було, як мінімум, дві-три. Хірургічно скориговані верхні і нижні повіки", - додав він.

Читайте також:
У Дніпрі школярка хотіла збільшити губи і вколола масло: що стало з її обличчям

І хоча Ротару активно користується тим же ботоксом, але при цьому вона володіє просто неймовірною природною красою, підкреслив лікар. За його словами, потужні гени - це ідеальна основа для роботи пластичного хірурга.

Інші новини зі світу шоу-бізнесу

Останні новини по темі:
Автор публікації
Ігорь Гришин
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 207
Софія Ротару пластична хірургія
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

23 грудня 19:01

Шоубізнес
Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

23 грудня 18:36

Шоубізнес
"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

23 грудня 17:48

Шоубізнес
У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

23 грудня 16:44

Шоубізнес
Головна Шоубізнес Пластичний хірург розповів, як змінювалася зовнішність Ротару
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь