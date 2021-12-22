Пластичний хірург розповів, як змінювалася зовнішність Ротару

Народна артистка України Софія Ротару чудово виглядає, незважаючи на свої 74 роки. На підтримку своєї краси вона витрачає величезні кошти і регулярно відвідує пластичного хірурга.

Як розповів фахівець з пластичної хірургії Володимир Плахотін, Ротару - успішний приклад того, як "важку артилерію" пластики можна поєднувати з щадними косметологічними процедурами.

"Це наше все, дівчина без віку і з безмежними можливостями для "тюнінгу": на нього Софія Михайлівна не шкодує коштів. З усіх представлених артистів у неї найкрутіша пластика. Але мені, як пластичному хірургу, кидаються в очі перекачані щоки - в районі скул по 5-6 "кубиків" гелю, це дуже пристойний обсяг. Звичайно, у Ротару прекрасно підтягнутий овал обличчя: на мій погляд, таких процедур було, як мінімум, дві-три. Хірургічно скориговані верхні і нижні повіки", - додав він.

І хоча Ротару активно користується тим же ботоксом, але при цьому вона володіє просто неймовірною природною красою, підкреслив лікар. За його словами, потужні гени - це ідеальна основа для роботи пластичного хірурга.

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