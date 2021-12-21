live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову

Обожнюю українську мову: Іван Дорн поставив на місце російську журналістку

Шоубізнес
21 грудня 15:22
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 2096
views-icon
Читати російською
Він заявив, що відчуває себе українцем
Обожнюю українську мову: Іван Дорн поставив на місце російську журналістку

Відомий співак Іван Дорн заявив, що хоча і спілкується російською мовою, він відчуває себе саме українцем. При цьому він підкреслив, що обожнює державну мову батьківщини.

Цю відповідь він дав російській журналістці Катерині Гордєєвій в шоу "Скажи Гордєєвій". При цьому, зазначив Дорн, він говорить не про генетику.

Иван Дорн - украинец

"Це не питання крові і навіть не ДНК. Тобто, не генетичних якихось історій. А етніки, якою ти насичуєшся, культури, менталітет - все це здобуваєш тут і стаєш українцем"– - підкреслив музикант.

Читайте також:
В Україні обрали "Міс плюс-сайз 2021": як виглядають красуні-переможниці. Фото

Відповідаючи на запитання журналістки про українське коріння, Дорн був дуже категоричний: "я українець – і все". Але при цьому він уточнив, що українська мова йому не рідна, вивчати Дорн її почав тільки в п'ятому класі, а сама школа, в яку він ходив, була російськомовною.

"Утворилася така атмосфера в Славутичі, російськомовності: школа у мене була російськомовною, була російська література, Російська мова. Зараз цього неможливо уявити в нашій країні. Такого вже давно немає. Але тоді було так", - додав співак.

Найбільшою ж проблемою, на думку Дорна, для нього залишається те, що він не пише українською. Адже складати якісні пісні йому хочеться саме мовою його батьківщини.

Інші новини зі світу шоу-бізнесу

Останні новини по темі:
Автор публікації
Ігорь Гришин
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 1
views-icon 2096
Іван Дорн
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

23 грудня 19:01

Шоубізнес
Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

23 грудня 18:36

Шоубізнес
"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

23 грудня 17:48

Шоубізнес
У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

23 грудня 16:44

Шоубізнес
Головна Шоубізнес Обожнюю українську мову: Іван Дорн поставив на місце російську журналістку
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь