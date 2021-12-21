Обожнюю українську мову: Іван Дорн поставив на місце російську журналістку

Відомий співак Іван Дорн заявив, що хоча і спілкується російською мовою, він відчуває себе саме українцем. При цьому він підкреслив, що обожнює державну мову батьківщини.

Цю відповідь він дав російській журналістці Катерині Гордєєвій в шоу "Скажи Гордєєвій". При цьому, зазначив Дорн, він говорить не про генетику.

"Це не питання крові і навіть не ДНК. Тобто, не генетичних якихось історій. А етніки, якою ти насичуєшся, культури, менталітет - все це здобуваєш тут і стаєш українцем"– - підкреслив музикант.

Відповідаючи на запитання журналістки про українське коріння, Дорн був дуже категоричний: "я українець – і все". Але при цьому він уточнив, що українська мова йому не рідна, вивчати Дорн її почав тільки в п'ятому класі, а сама школа, в яку він ходив, була російськомовною.

"Утворилася така атмосфера в Славутичі, російськомовності: школа у мене була російськомовною, була російська література, Російська мова. Зараз цього неможливо уявити в нашій країні. Такого вже давно немає. Але тоді було так", - додав співак.

Найбільшою ж проблемою, на думку Дорна, для нього залишається те, що він не пише українською. Адже складати якісні пісні йому хочеться саме мовою його батьківщини.

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