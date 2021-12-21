Ніжний погляд і посмішка: Міддлтон і принца Вільяма зняли на публіці під час чуттєвого моменту

Кейт Міддлтон і принц Вільям строго дотримуються королівського протоколу, тому помітити прояв почуттів між подружжям на публіці практично неможливо. Однак в особливі момент Кейт і Вільям не можуть втриматися.

Один з таких моментів і потрапив у кадр, як передає The Hello Magazine.

Міддлтон і Вільям обмінялися ніжними посмішками на публіці

Так, днями герцоги стали гостями різдвяного концерту Togetherat Christmas, який організувала сама Міддлтон. Подія пройшла у Вестмінстерському абатстві, де і проводилася зйомка. Незважаючи на те, що весь концерт покажуть перед Різдвом, до мережі вже потрапив невеликий шматочок.

WATCH: More video just released by @ITV of Kate’s ‘Together at Christmas’ carol concert which will be broadcast on Christmas Eve.

It shows @elliegoulding singing ‘Have Yourself a Merry Little Christmas’ (look out for a cutaway of William and Kate at the end). pic.twitter.com/JcfRzHSR1q — Chris Ship (@chrisshipitv) December 20, 2021

Зокрема, Кейт і Вільяма зняли під час виступу Еллі Голдінг, яка виконувала пісню "Have Yourself a merry Little Christmas". В середині виступу подружжя дивиться одне на одного й ніжно посміхається. Можливо таку реакцію викликали спогади: 10 років тому пара зіграла тут власне весілля, а для гостей тоді співала все та ж Еллі Голдінг.

Інші новини про Кейт Міддлтон

Більше оперативних новин шукайте в Telegram і Viber Новини.LIVE.