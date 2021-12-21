live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Шоубізнес
  • Ніжний погляд і посмішка: Міддлтон і принца Вільяма зняли на публіці під час чуттєвого моменту

Ніжний погляд і посмішка: Міддлтон і принца Вільяма зняли на публіці під час чуттєвого моменту

Шоубізнес
21 грудня 16:47
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 947
views-icon
Читати російською
Герцоги не часто демонструють свої почуття на публіці
Ніжний погляд і посмішка: Міддлтон і принца Вільяма зняли на публіці під час чуттєвого моменту

Кейт Міддлтон і принц Вільям строго дотримуються королівського протоколу, тому помітити прояв почуттів між подружжям на публіці практично неможливо. Однак в особливі момент Кейт і Вільям не можуть втриматися.

Один з таких моментів і потрапив у кадр, як передає The Hello Magazine.

Читайте також:
Паєтки, міні та зухвалий червоний: найяскраіші образи Кейт Міддлтон у 2021 році

Міддлтон і Вільям обмінялися ніжними посмішками на публіці

Так, днями герцоги стали гостями різдвяного концерту Togetherat Christmas, який організувала сама Міддлтон. Подія пройшла у Вестмінстерському абатстві, де і проводилася зйомка. Незважаючи на те, що весь концерт покажуть перед Різдвом, до мережі вже потрапив невеликий шматочок.

Зокрема, Кейт і Вільяма зняли під час виступу Еллі Голдінг, яка виконувала пісню "Have Yourself a merry Little Christmas". В середині виступу подружжя дивиться одне на одного й ніжно посміхається. Можливо таку реакцію викликали спогади: 10 років тому пара зіграла тут власне весілля, а для гостей тоді співала все та ж Еллі Голдінг.

Кейт Миддлтон и принц Уильм обменялись нежными взглядами

Інші новини про Кейт Міддлтон

Більше оперативних новин шукайте в Telegram і Viber Новини.LIVE.

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 1

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 1
views-icon 947
Кейт Міддлтон принц Вільям
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

23 грудня 19:01

Шоубізнес
Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

23 грудня 18:36

Шоубізнес
"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

23 грудня 17:48

Шоубізнес
У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

23 грудня 16:44

Шоубізнес
Головна Шоубізнес Ніжний погляд і посмішка: Міддлтон і принца Вільяма зняли на публіці під час чуттєвого моменту
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь