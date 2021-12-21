live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Шоубізнес
  • "Не знав, як вона відреагує": Горбунов вперше розповів, як робив пропозицію Осадчій

"Не знав, як вона відреагує": Горбунов вперше розповів, як робив пропозицію Осадчій

Шоубізнес
21 грудня 15:32
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 328
views-icon
Читати російською
Особливий момент відбувся в Одесі
"Не знав, як вона відреагує": Горбунов вперше розповів, як робив пропозицію Осадчій

Юрій Горбунов і Катя Осадча для більшості шанувальників –приклад ідеальної пари. Подружжя в шлюбі вже чотири роки і виховує разом трьох синів. Однак, як зізнався Горбунов, коли він робив пропозицію Осадчій, він не знав, як вона відреагує і дуже хвилювався.

Про це телеведучий розповів за лаштунками "Голосу країни", передає ТСН.

Читайте також:
Осадча та Горбунов похрестили маленького сина: фото

Як Горбунов робив пропозицію Осадчій

Так, за словами Горбунова, пропозицію він зробив в Одесі. Тоді для нього це був хвилюючий момент. Однак Юрій переконаний: для жінок освідчення – важливе.

"Я свого часу робив пропозицію Каті в Одесі і для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "Так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значимий і показує, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може опуститися на коліна й запропонувати руку та серце", - вважає Горбунов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Нагадаємо, Юрій і Катя одружилися в 2017 році. Однак весілля пройшло подаді від публіки, тому подробиці торжества подружжя тримає в секреті. У лютому того ж року у пари народилася перша спільна дитина – син Іван, а в серпні 2021-го на світ з'явився син Данило. Також у Осадчої є дорослий син Ілля.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Осадча і Горбунов: що відомо

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 1

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 328
Катя Осадча Юрій Горбунов
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

Зірка "Кріпосної" вперше показала свого чоловіка. Фото

23 грудня 19:01

Шоубізнес
Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

Легендарний Майкл Кітон знову повернеться до ролі Бетмена: що відомо

23 грудня 18:36

Шоубізнес
"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

"Скомуніздив і не повернув": Іван Дорн зізнався у крадіжці

23 грудня 17:48

Шоубізнес
У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

У стилі "Гри в кальмара": Камінська з ексчоловіком з розмахом відсвяткували 7-річчя сина в Києві. Фото

23 грудня 16:44

Шоубізнес
Головна Шоубізнес "Не знав, як вона відреагує": Горбунов вперше розповів, як робив пропозицію Осадчій
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь