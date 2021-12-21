"Не знав, як вона відреагує": Горбунов вперше розповів, як робив пропозицію Осадчій

Юрій Горбунов і Катя Осадча для більшості шанувальників –приклад ідеальної пари. Подружжя в шлюбі вже чотири роки і виховує разом трьох синів. Однак, як зізнався Горбунов, коли він робив пропозицію Осадчій, він не знав, як вона відреагує і дуже хвилювався.

Про це телеведучий розповів за лаштунками "Голосу країни", передає ТСН.

Як Горбунов робив пропозицію Осадчій

Так, за словами Горбунова, пропозицію він зробив в Одесі. Тоді для нього це був хвилюючий момент. Однак Юрій переконаний: для жінок освідчення – важливе.

"Я свого часу робив пропозицію Каті в Одесі і для мене це було дуже складно, оскільки я не знав, як вона відреагує. Вона відповіла "Так", але це був дуже хвилюючий момент. Для жінок це дуже важливий момент. Він значимий і показує, що чоловік нічого не боїться і на весь світ може опуститися на коліна й запропонувати руку та серце", - вважає Горбунов.

Нагадаємо, Юрій і Катя одружилися в 2017 році. Однак весілля пройшло подаді від публіки, тому подробиці торжества подружжя тримає в секреті. У лютому того ж року у пари народилася перша спільна дитина – син Іван, а в серпні 2021-го на світ з'явився син Данило. Також у Осадчої є дорослий син Ілля.

Осадча і Горбунов: що відомо