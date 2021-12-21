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"Не хотілося, щоб йому не сподобалося": Олена Кравець розповіла про виступ з "Квартал 95" перед Зеленським

Шоубізнес
21 грудня 10:00
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За словами актриси, вона хвилювалася, коли виступала перед Зеленським
"Не хотілося, щоб йому не сподобалося": Олена Кравець розповіла про виступ з "Квартал 95" перед Зеленським

У грудні пройшов новорічний концерт "Квартал 95", на якому був присутній колишній керівник проєкту та нинішній президент України Володимир Зеленський. За словами актриси студії Олени Кравець, виступати перед главою країни було хвилююче.

Таке зізнання артистка зробила в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

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Зеленський прийшов на концерт "Квартал 95"

Зокрема, Олена зізналася, що хвилювалася виступати перед Зеленським. Однак це було викликано не тим, що він президент, а тому що вона не хотіла, щоб йому як колишньому керівнику не сподобався концерт.

"Звичайно, хвилювалася. Не тому що прийшов президент, а тому що ми давно не бачилися, не хотілося, щоб йому не сподобалося", - заявила Кравець.

На питання Осадчої, чи не боялася Олена забути слова або переплутати щось під час виступу перед Зеленським, актриса відповіла:

"З ним це все теж траплялося".

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Володимир Зеленський Квартал 95 Олена Кравець
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