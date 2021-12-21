"Не хотілося, щоб йому не сподобалося": Олена Кравець розповіла про виступ з "Квартал 95" перед Зеленським

У грудні пройшов новорічний концерт "Квартал 95", на якому був присутній колишній керівник проєкту та нинішній президент України Володимир Зеленський. За словами актриси студії Олени Кравець, виступати перед главою країни було хвилююче.

Таке зізнання артистка зробила в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Зеленський прийшов на концерт "Квартал 95"

Зокрема, Олена зізналася, що хвилювалася виступати перед Зеленським. Однак це було викликано не тим, що він президент, а тому що вона не хотіла, щоб йому як колишньому керівнику не сподобався концерт.

"Звичайно, хвилювалася. Не тому що прийшов президент, а тому що ми давно не бачилися, не хотілося, щоб йому не сподобалося", - заявила Кравець.

На питання Осадчої, чи не боялася Олена забути слова або переплутати щось під час виступу перед Зеленським, актриса відповіла:

"З ним це все теж траплялося".

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