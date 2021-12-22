"Нас ґвалтують": дружина Болдвіна поскаржилася на переслідування

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, Гіларія спростувала інформацію про те, що їх з чоловіком нібито зупинила поліція. Знаменитість пояснила - вона сама попросила у офіцера допомоги через переслідування папараці.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, коментуючи чутки про те, що її затримали поліцейські в рамках розслідування загибелі Галини Гатчінс - операторки фільму "Іржа".
"Я їхала з Алеком і Кармен в машині, поки не знайшла поліцейську і не попросила допомоги через людей, які переслідують мене. Той, хто переслідує нас таким потворним чином, вийшов і почав кричати на поліцію і на мене... Сказав, що він на роботі, а я заважаю йому - вочевидь тому, що я не дозволяю йому "ґвалтувати" мене і мою сім'ю" - підкреслила Гіларія.
За словами дружини Болдвіна, з цим конкретним папараці у неї вже виникали проблеми раніше. Саме тому вона вирішила звернутися до офіцерів.
Гіларія додала, що фотографію її з поліцейськими зробив саме цей фотограф, в той час як вона скаржилася на нього. Вона підкреслила, що не збирається мовчати і терпіти знущання з боку жовтої преси.
Що відомо про трагічний інцидент:
- У мережі з'явилися перші фотографії Алека Болдвіна після того, як він застрелив українку Галину Гатчінс. Фотографії були зроблені на автостоянці біля офісу шерифа округу Санта-Фе після допиту.
- Що відомо про вбиту Галину Гатчінс - операторку, яка народилася і виросла в Києві.
- З'явилися останні кадри зі знімального майданчика фільму "Іржа". Крім того, опубліковано останнє відео Галини Гатчінс зі зйомок, які стали для неї фатальними.
- У мережі виявили архівний твіт актора, в якому він розмірковує про випадкове вбивство. Його Алек Болдвін розмістив на своїй сторінці в Twitter ще в 2017 році.
- У мережі між смертельним інцидентом під час зйомок вестерну "Іржа" і сюжетом самої картини виявили містичний зв'язок. За сюжетом, Алек Болдвін, який в реальному житті випадково застрелив оператора Галину Гатчінс, грає діда, який ховається від поліції після випадкового вбивства.
- Після смертельного інциденту на зйомках вестерну "Іржа", в результаті якого померла 42-річна українка-оператор Галина Гатчінс, брат Алека Болдвіна, 55-річний американський актор Стівен Болдвін порушив мовчання.
- Стало відомо, хто дав пістолет, з якого Алек Болдвін випадково застрелив на зйомках оператора Галину Гатчінс.