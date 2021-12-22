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"Нас ґвалтують": дружина Болдвіна поскаржилася на переслідування

Шоубізнес
22 грудня 10:55
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Вона спростувала чутки про затримання поліцією
"Нас ґвалтують": дружина Болдвіна поскаржилася на переслідування

Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна, Гіларія спростувала інформацію про те, що їх з чоловіком нібито зупинила поліція. Знаменитість пояснила - вона сама попросила у офіцера допомоги через переслідування папараці.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, коментуючи чутки про те, що її затримали поліцейські в рамках розслідування загибелі Галини Гатчінс - операторки фільму "Іржа".

Жена Болдуина

"Я їхала з Алеком і Кармен в машині, поки не знайшла поліцейську і не попросила допомоги через людей, які переслідують мене. Той, хто переслідує нас таким потворним чином, вийшов і почав кричати на поліцію і на мене... Сказав, що він на роботі, а я заважаю йому - вочевидь тому, що я не дозволяю йому "ґвалтувати" мене і мою сім'ю" - підкреслила Гіларія.

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За словами дружини Болдвіна, з цим конкретним папараці у неї вже виникали проблеми раніше. Саме тому вона вирішила звернутися до офіцерів.

Хилария Болдуин обратилась к подписчикам

Гіларія додала, що фотографію її з поліцейськими зробив саме цей фотограф, в той час як вона скаржилася на нього. Вона підкреслила, що не збирається мовчати і терпіти знущання з боку жовтої преси.

Що відомо про трагічний інцидент:

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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Алек Болдвін
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