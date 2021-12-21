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Купа фекалій замість каменів: англійка прославилася дуже невдалим татуюванням

Шоубізнес
22 грудня 05:30
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Вона вже не знає, що робити з тату
Купа фекалій замість каменів: англійка прославилася дуже невдалим татуюванням

У мережі завирусилась фотографія дуже невдалого татуювання, яке зробила собі жителька Англії. Вона планувала набити собі на нозі купу каменів, але інтернет-користувачам результат нагадав фекалії - тепер дівчина не знає, що робити зі своєю перманентною невдачею.

Як повідомляє DailyStar, дівчина виклала знімок тату на своїй сторінці в Facebook, але такої негативної реакції від передплатників не очікувала. За її задумом, татуювання повинно було символізувати піраміду з каменів - як в Стоунхенджі. У минулому подібні пірамідки служили паломникам дорожніми покажчиками.

Каменная пирамидка

Ось тільки замість глибокого сенсу і символізму користувачі побачили в картинці велику купу фекалій.

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Вирусная татуировка

"Чи може хто-небудь сказати тому, хто виробив цю купу фекалій, що він повинен їсти більше клітковини?", "Моя собака одного разу так накакала!". "Сподіваюся, ви більше не звернетеся до цього тату-майстра","Це нагадує мені одну дивну секс-іграшку" – познущалися над фотографією користувачі.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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