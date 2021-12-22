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"Хотів мене знівечити": ще одна дівчина звинуватила містера Біга в домаганнях

Шоубізнес
22 грудня 17:51
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Вона навіть подавала на актора до суду
"Хотів мене знівечити": ще одна дівчина звинуватила містера Біга в домаганнях

Ексдівчина актора Кріса Нота модель Беверлі Джонсон зізналася, що подала на нього до суду ще в 1995 році. Тоді вона заявила, що актор побив її та погрожував їй і її родині.

Про це повідомило видання Page Six. За їхніми даними, Джонсон звинуватила зірку серіалу "Секс та місто" в тому, що він бив її кулаками "по обличчю, грудям, ребрам і іншим частинам тіла".

Крис Нот и Беверли Джонсон

Через це жінці знадобилася медична допомога, але Нот на цьому не зупинився. "27 липня 1995 року він дзвонив близько 25 разів, погрожуючи вбити мене і спотворити, а також вбити собаку", – заявила Джонсон.

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Судове засідання закінчилося перемогою моделі – суддя видав судову заборону, згідно з якою Джонсон і Нот не могли наближатися один до одного, сім'ям, будинкам і місцям роботи на відстань ближче 450 метрів, а також дзвонити і намагатися вступити в контакт. Крім того, колишні кохані домовилися "не порушувати спокій один одного".

Дата закінчення терміну дії заборони в документах вказана не була. Відзначимо, що в штаті Каліфорнія подібні угоди укладаються в середньому на 3-5 років. Але при цьому в протоколі зазначено, що справу було закрито 26 травня 2017 року.

Секс-скандал з Крісом Нотом

Нагадаємо, що Кріса Нота звинуватили в сексуальному насильстві і домаганні. Спочатку таку заяву зробили дві жінки, які стверджують, що актор скоїв перший злочин в 2004 році, а другий – в 2015.

Пізніше до звинувачень приєдналася відома актриса Зої Лістер-Джонс. А нещодавно ще одна жертва розповіла, що актор намагався її зґвалтувати в 2010 році.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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