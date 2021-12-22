Камінська зізналася, скільки заробила за 15 років у "НеАнгелах"

Слава Камінська розсекретила, скільки їй вдалося заробити під час участі в гурті "НеАнгели", а це 15 років. За словами співачки, свій гонорар вона витрачала на нерухомість.

Про це Слава розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

Скільки Камінська заробила в "НеАнгелах"?

Так, за час роботи в "НеАнгелах" Камінська змогла купити п'ять квартир. Однак, за словами Слави, зараз вона не має багато грошей з цієї нерухомості.

"Не можу сказати, що дуже багато заробляю з цих квартир, але вони є, і це дуже добре", - каже артистка.

Крім того, зараз знаменитість частково підтримує фінансово її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський. Також почала приносити дохід сольна кар'єра, але поки вона більше витрачає, ніж заробляє.

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Слава Камінська - не з тих, хто часто змінює свій образ. Шанувальники давно звикли бачити співачку з довгим рудим волоссям. Тож новий імідж став справжньою несподіванкою для багатьох.

Слава Камінська відверто розповіла про стосунки зі своїм колишнім чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським. Зокрема, співачка зізналася, що досі любить ексчоловіка.

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