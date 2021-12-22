Камінська зізналася, скільки заробила за 15 років у "НеАнгелах"

Слава Камінська розсекретила, скільки їй вдалося заробити під час участі в гурті "НеАнгели", а це 15 років. За словами співачки, свій гонорар вона витрачала на нерухомість.
Про це Слава розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".
Так, за час роботи в "НеАнгелах" Камінська змогла купити п'ять квартир. Однак, за словами Слави, зараз вона не має багато грошей з цієї нерухомості.
"Не можу сказати, що дуже багато заробляю з цих квартир, але вони є, і це дуже добре", - каже артистка.
Крім того, зараз знаменитість частково підтримує фінансово її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський. Також почала приносити дохід сольна кар'єра, але поки вона більше витрачає, ніж заробляє.
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