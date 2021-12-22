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Камінська зізналася, скільки заробила за 15 років у "НеАнгелах"

Шоубізнес
22 грудня 10:16
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Співачка розповіла, хто її зараз підтримує фінансово
Камінська зізналася, скільки заробила за 15 років у "НеАнгелах"

Слава Камінська розсекретила, скільки їй вдалося заробити під час участі в гурті "НеАнгели", а це 15 років. За словами співачки, свій гонорар вона витрачала на нерухомість.

Про це Слава розповіла в інтерв'ю Каті Осадчій для "Світського життя".

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Скільки Камінська заробила в "НеАнгелах"?

Так, за час роботи в "НеАнгелах" Камінська змогла купити п'ять квартир. Однак, за словами Слави, зараз вона не має багато грошей з цієї нерухомості.

"Не можу сказати, що дуже багато заробляю з цих квартир, але вони є, і це дуже добре", - каже артистка.

Крім того, зараз знаменитість частково підтримує фінансово її колишній чоловік, пластичний хірург Едгар Камінський. Також почала приносити дохід сольна кар'єра, але поки вона більше витрачає, ніж заробляє.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Слава Камінська
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